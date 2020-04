Katowice wnioskują do rządu m.in. o szybszy zwrot podatku VAT firmom

O zapewnienie zwrotu nadpłaconego podatku VAT firmom w 14, a nie 60 dni, a także o szereg rozwiązań dotyczących rynku pracy - zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, a także do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg prezydent Katowic Marcin Krupa.

W poniedziałek władze miasta ogłosiły "Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy" - przewidujący m.in. zwolnienia z czynszów i opłat dzierżawnych, podatków od nieruchomości, a także doradztwo kryzysowe. Zapowiedziały też szereg działań na rzecz wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych przez rząd czy władze regionalne.

W środę kopie wystąpień prezydenta Katowic udostępniło PAP biuro prasowe katowickiego magistratu. Marcin Krupa, odwołując się do powszechnego obowiązku troski w czasie epidemii o lokalne społeczności, proponuje w nich działania, których podstawowym celem ma być ochrona miejsc pracy oraz utrzymanie firm.

W liście do szefa rządu prezydent Katowic zaapelował o skrócenie terminu dokonania zwrotu wykazanej w deklaracji nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do 14 dni na rachunek przedsiębiorcy.

Krupa przypomniał, że podstawowy termin zwrotu VAT to dziś 60 dni (przedłużany w razie wątpliwości), a termin przedłużony to 180 dni (standardowy w razie niewykazania przez podatnika sprzedaży). Podatnik ma ponadto prawo starania się o termin skrócony - 25 dni, obowiązujący też przy zwrocie nadpłaty na rachunek VAT.

"Biorąc pod uwagę obecny okres pandemii oraz związane z tym ograniczenia w życiu społeczeństwa, tzw. termin skrócony (…) wydaje się zbyt długi i może spowodować brak płynności finansowej wśród wielu przedsiębiorstw" - ocenił prezydent Katowic, przypominając, że czas na ew. przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek przedsiębiorcy to 60 dni.

"W tych trudnych czasach konieczne jest takie dostosowanie norm prawnych, aby maksymalnie ułatwić funkcjonowanie na rynku podmiotom gospodarczym. Skrócenie terminu zwrotu podatku VAT oraz uzyskanie pełnego dostępu przez przedsiębiorcę do przedmiotowych środków finansowych niejednokrotnie będzie miało wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz przyczyni się do przetrwania przez nie tego trudnego czasu" - uznał Krupa.

"Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo będziemy się zmagać z obecną sytuacją, więc zastosowanie radykalnych rozwiązań jest konieczne" - podkreślił prezydent Katowic.

W liście kierowanym do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Krupa apeluje m.in. o zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu umożliwienia przez jej art. 109f udzielania przez Powiatowe Urzędy Pracy udzielania wsparcia pomostowego - aby umożliwić kompleksowe wsparcie ze strony powiatowych urzędów w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Katowice za istotne uważają ponadto zwiększenie kwoty refundacji przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych (do kwoty przewidzianej dla robót publicznych dla sektora przedsiębiorców świadczących usługi lub realizujących produkcję związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu).

Katowiccy samorządowcy proponują też, aby w okresie staniu epidemii odstąpić od karania przedsiębiorców za niezatrudnianie osób bezrobotnych po okresie refundacji. Postulują, aby mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli prawo do składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (przy odstąpieniu od wyznaczania ogólnej kwoty przeznaczanej na ten cel), a także aby powiatowe urzędy nie musiały zgłaszać bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego.