Katowice: Wprowadzono nową organizację ruchu na budowie węzła drogi nr 81

Nowa organizacja ruchu obowiązuje od środy w Katowicach w rejonie kończącej się budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi nr 81 z ul. Armii Krajowej w dzielnicy Piotrowice. Otwarto górną część węzła, z rondem, co ułatwia przejazd tamtędy we wszystkich kierunkach.

Droga nr 81 to tzw. wiślanka, łącząca Katowice m.in. z Mikołowem i Wisłą, a w Skoczowie - z trasą S52 do Cieszyna. Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad średni ruch pojazdów w 2015 r. przekraczał na DK 81 między Katowicami i Mikołowem 32 tys. pojazdów w ciągu doby. W godzinach szczytów droga regularnie zatykała się.

Szczególnie korkowało się jednopoziomowe skrzyżowanie tej trasy z ważną w ruchu lokalnym ul. Armii Krajowej. Rozpoczęte wiosną 2018 r. zasadnicze roboty wzdłuż liczącego ok. 3 km odcinka drogi nr 81 (w tej części miasta to ul. Kościuszki), które mają to zmienić, dotąd wiązały się m.in. ze zwężeniami zasadniczej trasy i różną organizacją połączeń z okolicznymi ulicami.

Z początkiem października br. otwarto tunel w ciągu ul. Kościuszki, choć na razie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Przejazd górą, w rejonie budowanego ronda, nadal odbywał się z objazdami. Jak przekazał PAP w środę Michał Łyczak z biura prasowego katowickiego magistratu, tego dnia wykonawca udostępnił już kierowcom jezdnie ronda.

Łyczak zastrzegł, że choć organizacja ruchu jest już bliska docelowej, wokół dobiegają końca prace, a przez kolejnych parę tygodni prowadzone będą odbiory, dlatego będą jeszcze utrzymane ograniczenia i zwężenie w tunelu. Przed oficjalnym otwarciem inwestycja będzie musiała uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

W tym miejscu całkowicie przebudowano odcinek DK 81 o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego na przecięciu z ul. Armii Krajowej. Ruch lokalny został poprowadzony na istniejącym poziomie ulic, a ich skrzyżowanie ma formę dwupasowego ronda turbinowego. Poniżej, w ciągu ul. Kościuszki, odbywa się ruch tranzytowy.

To jedna z dwóch najważniejszych drogowych inwestycji w Katowicach ostatnich lat. Druga to budowa bezkolizyjnego węzła dróg krajowych nr 86 i 81 w dzielnicy Giszowiec i rozbudowa prowadzącej do niego drogi nr 86. Wiedzie tamtędy jedna z kluczowych arterii całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prowadząca z Katowic w kierunku Tychów i Bielska-Białej.

Oba skrzyżowania na wylotowych trasach prowadzących z Katowic na południe należą do najbardziej obciążonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i w skali całego kraju. Miasto zdobyło na ich modernizację, rozbudowę i przebudowę na bezkolizyjne, największe w Polsce, łączne unijne dofinansowanie w konkursie na inwestycje drogowe miast.

Wykonawcą inwestycji w Piotrowicach, o wartości 73,4 mln zł, jest konsorcjum IMB Podbeskidzie z Bielska-Białej i M-Silnice z Pardubic. Prace w Giszowcu wykonuje natomiast konsorcjum firm NDI i Balzola (z ceną 247,4 mln zł). Prace w Giszowcu są znacznie opóźnione: zakończenie prac budowlanych na całej inwestycji przewidywane jest obecnie na II kw. 2022 r.