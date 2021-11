Katowice: Wręczono nagrody w konkursie „Twój dom – dialog z tradycją”

Wydobycie i uchronienie odrębności regionu oraz wykorzystanie dziedzictwa w budowaniu krajobrazu przyszłości – to główny cel zakończonego właśnie konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją”. We wtorek w Katowicach wręczono nagrody jego laureatom.

Zadaniem uczestników było stworzenie projektu wolnostojącego domu przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania - tzw. projektu gotowego, wpisującego się w tradycyjny krajobraz kulturowy województwa śląskiego.

Konkurs organizował Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) oraz śląski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Jury przyznało cztery nagrody i trzy wyróżnienia w kategorii profesjonalnej oraz trzy nagrody w kategorii studenckiej. Nagrodzone i wyróżnione projekty w kategorii profesjonalnej zostaną opublikowane w postaci katalogu i będą przeznaczone do sprzedaży.

Pierwsze miejsce w kategorii studenckiej zdobyli Antoni Foltyn i Dominika Bodetko. Zwycięzcami w kategorii profesjonalnej zostali: Adam Stafiniak, Tomasz Węgrzyn, Weronika Bednarska, Kamila Korgol i Jacek Młynarczyk.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła dyskusja poświęcona sprawom krajobrazu kulturowego, tożsamości regionalnej i tradycji.

Jak podkreślili organizatorzy, troska o tradycję bezpośrednio wpływa na jakość przestrzeni poszczególnych regionów. "Województwo śląskie to jeden z najbardziej zróżnicowanych terenów Polski. Ma to odzwierciedlenie w materiałach używanych do budowy domów, sposobach kształtowania przestrzeni, pragmatycznej i logicznej strukturze budynków - zarówno w sferze idei jak i rozwiązań formalnych. To dziedzictwo kulturowe wymaga największej uwagi" - napisano na stronie NID.

