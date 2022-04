Katowice wybrały wariant przedłużenia przelotowej ulicy Bocheńskiego

Urząd miasta, po konsultacjach z mieszkańcami, wybrał wariant przedłużenia na południe przelotowej ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Chodzi o wypracowanie przebiegu nowej trasy do południowych dzielnic Ligota i Panewniki.

Dwujezdniowa ul. Bocheńskiego to zachodni odcinek głównego układu komunikacyjnego wokół centrum Katowic; pozostałe jego części to Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4 i droga krajowa nr 86 - ul. Murckowska. Jest jedynym jego fragmentem z kolizyjnymi skrzyżowaniami.

Prace nad nowym połączeniem do południowych dzielnic miasta, odchodzącym od jednego z krańców tego "ringu", prezydent miasta Marcin Krupa sygnalizował m.in. w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. W rejonie obecnego zakończenia ul. Bocheńskiego, przy ul. Załęska Hałda, ma powstać też układ komunikacyjny planowanego kompleksu sportowego ze stadionem miejskim.

W 2019 r. miasto zamawiało wariantowe rozwiązania koncepcyjne dla poprowadzenia nowego dojazdu do dzielnicy Ligota-Panewniki - od planowanego na obecnym końcu ul. Bocheńskiego ronda do włączenia w rejon ulic: Hadyny, Kijowskiej i Wybickiego. W terenie to odległość ok. 1,8 km.

Przewidziano, że planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza). Uwzględnione mają zostać: dwupoziomowe przekroczenie przebiegających tamtędy linii kolejowych, infrastruktura rowerowa (po stronie zachodniej), chodnik (po stronie wschodniej), odwodnienie i oświetlenie.

Konsultacje wypracowanych koncepcji odbywały się między 23 listopada a 10 grudnia ub. roku, za pomocą ankiety internetowej. Zaproponowano trzy warianty. Pierwszy wiódł na południe, równolegle do ul. Dobrego Urobku, wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny. Drugi i trzeci wariant były przesunięte na zachód (drugi z włączeniem do ul. Kijowskiej, trzeci do ul. Hadyny).

Jak podała w poniedziałek rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk, prawie 90 proc. uczestników konsultacji zagłosowało na warianty 1 lub 2, a dodatkowo mieszkańcy wskazywali, że optymalnym przebiegiem tej drogi byłby ślad łączący oba te warianty.

"Dlatego prezydent Marcin Krupa, przychylając się do głosów katowiczan, podjął decyzję o przygotowaniu tzw. wariantu alternatywnego, na podstawie którego zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej" - zapowiedziała Hajduk.

"Zaletami tego wariantu jest wykorzystanie dla prowadzenia trasy przedłużenia ul. Bocheńskiego terenów dawnej linii kolejowej oraz dzięki poprowadzeniu drogi po krawędzi terenów leśnych, znaczne zmniejszenie zakresu wycinki drzew w stosunku do wybranego przez mieszkańców w ramach konsultacji wariantu 2" - dodała naczelniczka wydziału rozwoju miasta w katowickim urzędzie miasta Katarzyna Staś.

Wariant alternatywny zakłada również odsunięcie śladu drogi od terenów ogrodów działkowych przy ul. Hadyny. Szacunki pokazują także, że koszt całej inwestycji w nowym wariancie (ok. 86 mln zł) będzie niższy niż w wariancie 2, który podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych cieszył się największą popularnością.

Miasto sygnalizuje, że głównym wyzwaniem przy przedsięwzięciu będzie takie przygotowanie inwestycji, aby usprawnić ruch w mieście, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu ingerować w zieleń, przy uwzględnieniu gęstej zabudowy i konieczności pokonania linii kolejowych.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć zmieniały się koncepcje inwestycji. Konsultacje miały charakter informacyjno-diagnostyczny.

