Katowice: Wybrano wykonawcę robót budowlanych Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”

Katowicki samorząd wybrał wykonawcę robót budowlanych Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”. Ośrodek, który powstanie w domu zmarłego w 2013 r. kompozytora, ma łączyć funkcję muzealną z przestrzenią sprzyjającą pracy twórczej, a także stać się miejscem wydarzeń kulturalnych.

Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł będzie gotowa pod koniec przyszłego roku - podały w środę służby prasowe Urzędu Miasta.

"Centrum Edukacji Muzycznej +Dom Kilara+ z jednej strony ma stanowić hołd dla wybitnego kompozytora, który przez lata związany był z Katowicami, ale z drugiej strony ma być kolejną perełką przyciągającą do miasta zwiedzających z kraju i zza granicy. Jednocześnie miejsce to będzie służyło także mieszkańcom Katowic, poprzez organizację recitali, minifestiwali czy warsztatów" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak zaznaczył, Katowice jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki oferują szeroki wachlarz wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty, czy festiwale, ale i organizuje konkursy czy warsztaty. Uzupełnieniem tych działań będzie "Dom Kilara", który zostanie otwarty w przyszłym roku.

W postępowaniu przetargowym na zrealizowanie robót budowlanych swoje oferty złożyło osiem podmiotów. Jak podają urzędnicy, komisja przetargowa w analizach brała pod uwagę zarówno kryterium ceny, jak i doświadczenia, ostatecznie wybierając spółkę Intravi z Bielska-Białej. Koszt realizacji zadania wyniesie 10,4 mln zł, a prace potrwają do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie przygotowywane jest kolejne postępowanie przetargowe - na wykonanie wystawy stałej.

Jak zapowiada zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje Jarosław Łuczyński, dom Kilara zostanie przystosowany do nowej funkcji i będzie mieścił pierwszą część wystawy. "Jednocześnie ma zachować zbliżony do pierwotnego charakter, zostaną w nim umieszczone oryginalne przedmioty należące do Wojciecha Kilara, m.in. fortepian, rękopisy czy książki. W salonie będą organizowane seanse filmowe, a zwiedzającym zostanie udostępniony m.in. gabinet oraz inne pokoje" - wyjaśnił.

Dom zostanie rozbudowany, a w nowej przestrzeni umieszczona będzie druga część wystawy. Będzie ona miała charakter edukacyjny, znajdą się na niej m.in. interaktywne elementy. Tematyka ma dotyczyć nie tylko muzyki poważnej, ale również innych gatunków. W placówce znajdzie się także specjalna, wytłumiona akustycznie sala do organizacji recitali, warsztatów muzycznych czy małych festiwali.

Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. Przez wiele lat mieszkał w Katowicach, które nazywał drugą, po Lwowie, "małą ojczyzną". Był wybitnym kompozytorem utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych i fortepianowych, twórcą muzyki filmowej i współtwórcą polskiej szkoły awangardowej.

Karierę rozpoczął pod koniec lat 50. na festiwalu Warszawska Jesień. Od początku lat 60. współtworzył, wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim, polską szkołę awangardową. W 1974 r. skomponował swój słynny poemat symfoniczny "Krzesany". Do najważniejszych utworów Kilara należą także m.in. "Kościelec 1909" - poemat symfoniczny poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi; "Orawa" na kameralną orkiestrę smyczkową oraz "Missa pro pace" na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną.

Na świecie znany jest głównie ze swojej muzyki filmowej; stworzył ją do ponad 150 obrazów. Współpracował m.in. z Jane Campion, Francisem Fordem Coppolą, Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem i Krzysztofem Kieślowskim.

Kompozytor zmarł 29 grudnia 2013 r. w Katowicach, gdzie został pochowany.

