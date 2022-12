Katowice: Wybrano wykonawcę udostępnienia mieszkańcom stawu Kozubek

Samorząd Katowic udostępni mieszkańcom przestrzeń wokół dzikiego dotąd zbiornika Kozubek, dawniej znajdującego się na terenie kopalni Kleofas w zachodniej części miasta. W piątek wybrano wykonawcę prac, które w 2023 r. zostaną przeprowadzone w ramach lokalnego budżetu obywatelskiego.

Kozubek to staw znajdujący się na terenie należącym w przeszłości do kopalni Kleofas, na granicy osiedla Witosa, dzielnicy Załęże oraz chorzowskiej dzielnicy Batory. Zgodnie z wybranym do realizacji projektem budżetu obywatelskiego z 2021 r. przestrzeń wokół dzikiego obecnie zbiornika zostanie zrewitalizowana, aby mieszkańcy zyskali dostęp do atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji.

We wrześniu ub. roku projekt dotyczący Kozubka otrzymał w głosowaniu budżetu obywatelskiego ponad 8 tys. głosów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia sklasyfikowano je jako zadanie dwuletnie. W 2022 r. przygotowano dokumentację projektową, sporządzono inwentaryzację przyrodniczą i uzyskano pozwolenie na budowę.

Przetarg na wykonawcę prac Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach ogłosił w połowie listopada br., wpłynęło 13 ofert. W piątek na portalu zamówień Zakładu pojawiło się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej z nich - za niespełna 1,5 mln zł brutto prace chce wykonać chorzowska firma PRO-MB. Termin realizacji określono na dziewięć miesięcy od podpisania umowy.

Roboty budowlane wokół Kozubka mają rozpocząć się od rozbiórki pozostałych na pokopalnianym terenie nawierzchni szutrowych, podkładów kolejowych i płyt betonowych, a także oczyszczenia terenu z resztek gruzu, szkła i innych zanieczyszczeń. Uprzątnięta ma zostać przy tym przestrzeń w głąb zbiornika, do 5 metrów od brzegu.

Przez teren wokół stawu ma przebiegać ścieżka dla pieszych, wyposażona w kontrastową linię prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących, uzgodnioną z miejską radą ds. osób niepełnosprawnych. Wokół ścieżki mają powstać strefy z urządzeniami przeznaczonymi do trenowania i zabawy dla dzieci.

Atrakcyjnym punktem odmienionego stawu Kozubek ma stać się taras o powierzchni 100 m kw. z leżakami, tuż przy zbiorniku. Całość dopełnią ławki i tzw. przysiadki, stojaki na rowery, kosz, a także sieć oświetlenia parkowego.

Samorząd Katowic przypomina, że zielone inwestycje realizowane są w kilku częściach miasta - zamówiono już prace na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Starganiec nad stawem o tej nazwie przy granicy z Mikołowem. W piątek wybrano wykonawców prac w pięciu przestrzeniach parkowych - za ponad 40 mln zł. Trwa zazielenianie najbliższego rynkowi fragmentu ul. Warszawskiej.

