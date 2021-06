Katowice: Wyłoniono zwycięzców I edycji miejskiego konkursu Kopalnia Startupów

W zorganizowanym przez samorząd Katowic konkursie Kopalnia Startupów, mającym wyłonić najlepsze miejskie start-upy przygotowujące się do wdrożenia swoich innowacyjnych pomysłów na biznes, wybrano trzech zwycięzców – podało w czwartek miasto.

W naborze przeprowadzonego wiosną tego roku konkursu spłynęło 49 zgłoszeń. Po kilkuetapowej selekcji zwycięzcy otrzymali do podziału nagrody finansowe: 150 tys. zł, 100 tys. zł i 80 tys. zł, oraz pakiety biur w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Przedsięwzięcie pod nazwą Kopalnia Startupów to pierwszy tego typu samorządowy konkurs w regionie. Nietypowo został on skierowany do start-upów, które dopiero przygotowują się do wdrożeń swoich pomysłów. Wsparciem dla nich mają być zarówno środki na realizację planów, jak też możliwość ulokowania się w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

W pierwszym etapie konkursu, obejmującym formalną i merytoryczną ocenę zgłoszonych projektów, oceniano: poziom innowacyjności, potencjał biznesowy i potencjał skalowania, poziom gotowości technologicznej, potencjał i poziom przygotowania zespołu, a także zgodność z inteligentnymi specjalizacjami woj. śląskiego i kraju.

Branże reprezentowane przez zgłoszonych uczestników to m.in.: eko-technologie, technologie medyczne, nanotechnologia, cyberbezpieczeństwo i internet rzeczy, analiza Big Data, sztuczna inteligencja czy technologie informacyjne i komunikacyjne.

Pod koniec marca do finałowej 10 wybrano start-upy: OpenAir, Healthly, Panamint, Meetlify, Langdit, TechnicGroup, TherapyCave, RallyGo, Maskup i HealthBot AI. Finałową piątkę stanowiły: TechnicGroup, Theraphy Cave, HealthBot AI, Maskup oraz Healthly. W czwartek miasto podało, że zwycięzcami zostały kolejno: Maskup, Theraphy Cave i Healthly.

"Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Zarówno odwagi, jak i chęci podzielenia się swoimi pomysłami, zaangażowania w cały proces konkursowy, pracę z mentorami i przygotowanie półfinałowych i finałowych prezentacji, a przede wszystkim gratuluję świetnych pomysłów" - wskazał cytowany w informacji miasta jego prezydent, Marcin Krupa.

"Wierzę, że nagroda finansowa pomoże w udanych wdrożeniach, którym będziemy się przyglądać z bliska. Trójka laureatów otrzymała swoje biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. To dwa lata spokoju i możliwość funkcjonowania w dogodnej przestrzeni biurowej oraz pomoc specjalistów, partnerów inkubatora, pozwalające na sukcesywny rozwój projektu i skalowanie wdrożeń z Katowic na globalne rynki" - dodał Krupa.

Konkurs, którego łączna wartość nagród w trzech kolejnych edycjach zapowiadana jest na 1 mln zł, ma wyłonić najlepsze start-upowe projekty rodem z Katowic. To zarazem jeden z punktów "umowy z mieszkańcami", będącej przedwyborczą deklaracją obecnego prezydenta Marcina Krupy, który rządzi stolicą woj. śląskiego drugą kadencję.

