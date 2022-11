Katowice z budżetu obywatelskiego udostępnią mieszkańcom staw Kozubek

Samorząd Katowic udostępni mieszkańcom przestrzeń wokół dzikiego dotąd zbiornika Kozubek, dawniej znajdującego się na terenie kopalni Kleofas w zachodniej części miasta. Miasto prowadzi przetarg, aby w 2023 r. wykonać przedsięwzięcie w ramach lokalnego budżetu obywatelskiego.

Kozubek to staw znajdujący się na terenie należącym w przeszłości do kopalni Kleofas, na granicy osiedla Witosa, dzielnicy Załęże oraz chorzowskiej dzielnicy Batory. Zgodnie z wybranym do realizacji projektem budżetu obywatelskiego z 2021 r. przestrzeń wokół dzikiego obecnie zbiornika zostanie zrewitalizowana, aby mieszkańcy zyskali dostęp do atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji.

"Budżet Obywatelski i Zielony Budżet miasta Katowice to narzędzia, dzięki którym mieszkańcy mogą realizować zadania, na których najbardziej im zależy. Wśród zadań wybranych przez mieszkańców jest rewitalizacja stawu Kozubek" - powiedział, cytowany w informacji miasta, jego prezydent Marcin Krupa.

"We wrześniu ub. roku projekt ten otrzymał ponad 8 tys. głosów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia zostało ono sklasyfikowane jako zadanie o charakterze dwuletnim. Obecnie jesteśmy na etapie przetargu na wybór wykonawcy tej inwestycji. Chętni mogą się zgłaszać do 7 grudnia" - zasygnalizował Krupa.

Jak przypomniał, zielone inwestycje realizowane są w kilku częściach Katowic - zamówiono już prace na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Starganiec nad stawem o tej nazwie przy granicy z Mikołowem. Trwa przetarg na wybór wykonawców czterech nowych parków na terenie miasta za prawie 48 mln zł. Trwa też zazielenianie najbliższego rynkowi fragmentu ul. Warszawskiej.

Roboty budowlane wokół Kozubka mają rozpocząć się od rozbiórki pozostałych dotąd na pokopalnianym terenie nawierzchni szutrowych, podkładów kolejowych i płyt betonowych, a także oczyszczenia terenu z resztek gruzu, szkła i innych zanieczyszczeń. Uprzątnięta ma zostać przy tym przestrzeń w głąb zbiornika, do 5 metrów od brzegu.

Przez teren wokół stawu ma przebiegać ścieżka dla pieszych, wyposażona w kontrastową linię prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących, uzgodnioną z miejską radą ds. osób niepełnosprawnych. Wokół ścieżki mają powstać strefy z urządzeniami przeznaczonymi do trenowania i zabawy dla dzieci.

Atrakcyjnym punktem odmienionego stawu Kozubek ma stać się taras o powierzchni 100 mkw. z leżakami, tuż przy zbiorniku. Całość dopełnią ławki i tzw. przysiadki, stojaki na rowery, kosz, a także sieć oświetlenia parkowego.

Wykonawca prac, który będzie miał na ich realizację ok. 9 miesięcy od podpisania umowy, ma zostać wybrany w przetargu prowadzonym przez katowicki Zakład Zieleni Miejskiej. Jak zaznaczył dyrektor tej miejskiej spółki Mieczysław Wołosz, rewitalizacja stawu Kozubek i jego najbliższego otoczenia to jedna z większych inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego.

"W tym roku została przygotowana dokumentacja projektowa dla tej inwestycji, sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Teraz nadszedł czas na wybranie wykonawcy. Jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych okoliczności to zadanie powinno zostać zakończone do końca przyszłego roku" - zasygnalizował Wołosz.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl