Katowice: Z "zielonego budżetu" powstaną nowe łąki kwietne i zielone strefy

Ponad 30 przedsięwzięć zakładających zazielenienie w Katowicach różnych terenów przygotowuje tamtejszy Zakład Zieleni Miejskiej – podało w czwartek miasto. Inwestycje są finansowane z "zielonego budżetu", czyli puli budżetu obywatelskiego wydzielonej na cele związane z miejską przyrodą i ekologią.

Katowicki magistrat wyjaśnił, że wprowadzony w 2020 r. "zielony budżet" jest podobny do budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków i ich weryfikacji, ostatecznie przybiera jednak formę konsultacji społecznych. Jego środki mogą zostać przeznaczone np. na: sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w zakresie przyrody i ekologii.

W czwartek lokalny samorząd przekazał, że Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi kolejne przetargi na zadania z "zielonego budżetu". W sierpniu upływają terminy zgłaszania się oferentów do realizacji łącznie 31 zadań w ramach pięciu przetargów, dzięki którym zostanie zazielenionych wiele terenów w mieście.

"Kolejne elementy zielonej infrastruktury w Katowicach realizowane będą w ramach "zielonego budżetu". W tym roku mamy już czwartą jego edycję, do której mieszkańcy zgłosili ponad 200 kolejnych propozycji. Realizujemy teraz zadania z poprzednich lat: trwające przetargi ogłoszone przez Zakład Zieleni Miejskiej dotyczą 31 zadań o łącznej wartości blisko 1 mln zł" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, cytowany w czwartkowej informacji.

Zwycięzca pierwszego przetargu, do którego zgłosiły się dwie firmy, zaprojektuje i zagospodaruje zielenią m.in. łąkę przy rondzie im. gen. J. Ziętka, łąkę kwietną w Dolinie Trzech Stawów, łąkę między ul. Grzyśki a ul. Wodospady, a także łąkę kwietną na rogu ul. Gliwickiej i ul. Brackiej.

Zazieleniona ma być też część ul. 1 Maja. Na osiedlu Witosa ma pojawić się łąka krokusów, a wzdłuż ul. Brynowskiej - kwiecista łąka. ZZM przewidział na te projekty 313 tys. zł. Firma Państwo Łąka z Ełku zaproponowała cenę niespełna 307 tys. zł, a firma Flower Your Place Polska z Gorzowa Wielkopolskiego - 328 tys. zł. Teraz trwa weryfikacja złożonych ofert.

W efekcie drugiego przetargu powstać mają kolejne łąki kwietne - w dzielnicach: Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice, os. Tysiąclecia, w parku Bolina, a także przy ul. Ligockiej i ul. Dziewięciu z Wujka oraz przy skwerze Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Kwota na to zadanie to ponad 217 tys. zł, a czas na złożenie ofert jest do 10 sierpnia.

Kolejny przetarg zakłada stworzenie kwiecistej oazy przy ul. Lisieckiego. Przy ul. Łabędzkiej i skwerze Szymkowiaka stara fontanna zostanie zamieniona na klomb kwiatowy. Przy ul. Kotlarza powstanie zielony parking, czyli mini skwer. Nowa zieleń zostanie zasadzona przy deptaku Niebieskie Bloki przy ul. Chorzowskiej. Poprawiona ma też zostać zieleń w rejonie skrzyżowania ul. Misjonarzy Oblatów i ul. Sokolskiej. Zakładany koszt tych prac to ponad 136 tys. zł, a termin na składanie ofert mija 17 sierpnia.

Zadania z "zielonego budżetu" będą realizowane też w południowych dzielnicach Katowic. Przetarg z budżetem 101 tys. zł zakłada zazielenienie placów i skwerów w Brynowie-Starej Ligocie, zazielenienie wjazdu do Parku Zadole, a także stworzenie zielonego wyjazdu z ul. Koraszewskiego w ul. Boya-Żeleńskiego. W Podlesiu - przy chodniku i ścieżce rowerowej na zabytkowym moście - zasadzone zostaną byliny i kwitnące wieloletnie krzewy. Nowe rośliny mają się także pojawić na skwerze przy parkingu przy ul. Boya-Żeleńskiego 76a. Czas na złożenie ofert w tym zadaniu mija 23 sierpnia.

Do 28 sierpnia wykonawcy mogą zgłaszać oferty do piątego przetargu, który obejmuje m.in. nasadzenie owocowych drzew między budynkami przy ul. Sowińskiego. Uzupełnione i dosadzone zostaną krzewy i byliny na placu ks. Józefa Londzina, a także wokół skweru Piastów Śląskich i na skarpie skweru porucznika Henryka Kalemby na os. Tysiąclecia. Przy ul. Modrzewiowej planowane są punktowe nasadzenia zieleni. Nowa roślinność ma znaleźć się na skarpie Muzeum Śląskiego, a u zbiegu ul. Piotra i ul. Markiefki powstać park kieszonkowy. Budżet tego przetargu to 231,5 tys. zł.

W tym roku ZZM ogłosił już 10 przetargów na realizację 62 zadań z "zielonego budżetu" o łącznej wartości prawie 2,5 mln zł. W dwóch przetargach podpisano umowy, jeden został unieważniony, trzy są w trakcie oceny, a cztery o łącznej wartości prawie 700 tys. zł będą otwierane w sierpniu. Poza przetargami z "zielonego budżetu" ZZM rozpoczął kolejnych 11 zadań łącznie za 131 tys. zł.

Obecnie trwa czwarta edycja "zielonego budżetu" Katowic. Wiosną w naborze mieszkańcy zgłosili 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim o szacunkowej wartości ponad 6,3 mln zł. Po weryfikacji, do 27 września zakończy prace zespół oceniający, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji zostaną opublikowane do 29 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafi na zadania o charakterze ogólnomiejskim. W trzech dotychczasowych edycjach zielonego budżetu miasta do realizacji wybrano 239 zadań za ponad 7,5 mln zł.

