Katowice: Zakończył się montaż konstrukcji parkingu automatycznego na ul. Tylnej Mariackiej

Zakończył się montaż konstrukcji automatycznego parkingu wielopoziomowego na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach – przekazał w środę katowicki magistrat. Parking ten jest jednym z ostatnich elementów przebudowy rejonu ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej w ścisłym centrum tego miasta.

Ul. Tylna Mariacka od października ub. roku jest terenem budowy. Trwały tam przygotowania do montażu piętrowego parkingu, którego zautomatyzowany system umożliwi zaparkowanie do 240 samochodów. Od końca sierpnia trwał tam montaż głównych elementów konstrukcyjnych maszyn: korpusów, ram i platform - wraz z ich uzbrojeniem w elementy ruchome.

Jak wynika ze środowej informacji Dawida Kwietnia z Katowickiej Agencji Wydawniczej, obsługującej medialnie spółki tamtejszego samorządu, z końcem listopada zmontowano ostatnią z 20 konstrukcji parkingu. Zestawy muszą jeszcze zostać wyposażone w platformy czy specjalny osprzęt, umożliwiający bezpiecznie i wygodne korzystanie z urządzenia.

To m.in. światła ostrzegawcze i czujniki bezpieczeństwa, które - w podobny sposób, jak w przypadku myjni automatycznej - pomogą kierowcy w prawidłowy sposób ustawić pojazd na platformie czy też ją opuścić. Maszyny zostaną też okryte tzw. siatką cięto-ciągnioną.

Kierowca, który będzie chciał skorzystać z parkingu na ul. Tylnej Mariackiej wjedzie na specjalną platformę. Maszyna automatycznie przeniesie pojazd na odpowiedni poziom i umieści na zarezerwowanym miejscu. Odbiór samochodu będzie wyglądał podobnie - po wniesieniu opłaty maszyna sprowadzi platformę z samochodem.

Na parking automatyczny, powstający na ul. Tylnej Mariackiej, składają się dwa zespoły - większy z 12 maszynami oraz mniejszy z 8 maszynami. Ich działanie opiera się na systemie dźwigów obsługujących platformy przeznaczone do przechowywania pojazdów. Są one umieszczone jedna nad drugą, a w zestawie o wysokości 17 metrów mieści się 6 poziomów platform.

Wykonawcą parkingu automatycznego w Katowicach jest firma Grand, specjalizująca się m.in. w precyzyjnej obróbce metalu. Opracowanie własnego rozwiązania parkingu automatycznego to wynik prowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych, a prototyp takiego parkingu od kilku lat służy jej pracownikom.

Inwestycja w Katowicach zakłada budowę dwóch zespołów maszyn, które pomieszczą 240 samochodów. Planowany termin oddania ich do użytku to koniec tego roku. Pierwotne informacje miasta nt. kosztu dotyczyły kwoty niespełna 21 mln zł; obecnie to "niemal 23 mln zł".

Ulica Dworcowa wraz z Mariacką Tylną będzie kolejną odnowioną przestrzenią Katowic. W poprzednich latach m.in. wyremontowano Rynek z okolicznymi ulicami, a wcześniej ul. Mariacką, na której koncentruje się rozrywkowe życie miasta.

Przez lata nieodnowiony pozostawał obszar w rejonie ul. Dworcowej, przy której mieszczą się m.in. hotele i przebudowany dziś w znacznej części zabytkowy dawny dworzec - obecnie w nowych, prywatnych rękach. Główna część ul. Dworcowej, od skrzyżowania z ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Mielęckiego i Mariacką, służyła jako nieuporządkowany parking.

Trwające od 2019 r. prace przy ul. Dworcowej dobiegły końca jesienią ub. roku. Centralnym punktem odnowionego miejsca stał się wyłączony z ruchu plac na wysokości zbiegu ul. Dworcowej i Dyrekcyjnej (o wymiarach około 55 m na 37 m). Zamiast usuniętych w 2019 r. trzech dotychczasowych wysokich drzew, posadzono ok. 50 nowych o wysokości 4-5 m.

Przygotowana osobno przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wiąże się z potrzebą utworzenia zaplecza reprezentacyjnego fragmentu miasta. W związku z wyłączeniem ruchu na ul. Dworcowej, ul. Tylna Mariacka stała się dwukierunkowa.

We wcześniejszych latach katowicki samorząd wyłączył z ruchu ul. Mariacką, która dziś jest popularnym deptakiem i lokalizacją restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która przebiega między budynkami Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie rozważane jest podobne rozwiązanie przy siedzibie Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego.

