Katowice: Zakończyła się modernizacja terenu wokół stawu Starganiec

Katowicki samorząd zakończył modernizację obszaru wokół stawu Starganiec, terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego przy granicy Katowic i Mikołowa. Urządzone za 6,8 mln zł kąpielisko z boiskami i ścieżkami dla spacerowiczów ma zostać oficjalnie otwarte 26 sierpnia br.

Rewitalizację Stargańca, obok niektórych innych katowickich parków, zapowiadał w swoim programie wyborczym w 2018 r. obecny prezydent Katowic Marcin Krupa. W październiku 2018 r. list intencyjny ws. rewitalizacji Stargańca podpisali przedstawiciele władz Katowic, Mikołowa i Lasów Państwowych.

We wtorek sygnatariusze listu - wśród nich prezydent Katowic oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula - uczestniczyli w briefingu podsumowującym rewitalizację.

"Licząc na letnią aurę, oddajemy do dyspozycji mieszkańców Starganiec, który przeszedł w ostatnich tygodniach całkowitą metamorfozę" - powiedział Krupa. "Głównym punktem tej rewitalizacji było zagospodarowanie oraz umocnienie plaży, a także zaadaptowanie małego stawu na kąpielisko. Zbudowane zostały altany oraz dwa boiska do siatkówki plażowej, dzięki czemu mieszkańcy zyskują nową przestrzeń do spędzania wolnego czasu" - ocenił prezydent miasta.

Inwestycja objęła teren o powierzchni ok. 16 ha. Zagospodarowano i uporządkowano teren wokół stawu. Urządzono plażę i zbudowano pomost - częściowo stały, a częściowo pływający. Wytyczono ścieżki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Można wypoczywać na leżakach czy ławkach, są altany piknikowe.

Teren oświetlony jest lampami solarnymi. Zamontowano monitoring. Wyznaczono miejsca dla foodtracków i strefę toalet przenośnych. Wymieniono nawierzchnię parkingu. Przy stawie pojawiła się nowa roślinność. W linii lasu pozostawiono stare drzewa, zasadzono natomiast wielopiętrowe rośliny rodzime i miododajne, a także dawne odmiany drzew owocowych.

26 sierpnia na Stargańcu zaplanowano pożegnanie lata (w zależności od warunków atmosferycznych) z atrakcjami dla mieszkańców. Szczegóły mają być zamieszczane w mediach społecznościowych, m.in. na profilach miasta Katowice.

Sam staw Starganiec leży w administracyjnych granicach Mikołowa, w lasach panewnickich, będących częścią tzw. leśnej otuliny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przed laty katowicka huta Baildon zbudowała tam ośrodek wodno-rekreacyjny, z basenem i plażą - obecnie zrujnowany.

Mimo zakazu kąpieli plaża, w której pobliżu ustawiono ławki i stoliki, przyciąga mieszkańców. Szczególnie po pogodnych weekendach czy w czasie wakacji teren przylegający do stawu - pozostający w gestii Lasów Państwowych, dzierżawiony przez katowicki Zakład Zieleni Miejskiej - bywał dotąd zaśmiecony.

W tym kontekście w 2018 r. lokalni samorządowcy deklarowali wolę przywrócenia stawu dla mieszkańców. Mówili o odbudowie pomostu, urządzeniu przystani kajaków czy rowerów wodnych, a także - w razie możliwości wyczyszczenia dna stawu i zapewnienia dopływu wody - przywróceniu możliwości kąpieli.

"Trzeba docenić, że Katowice zainwestowały w Starganiec i doprowadziły go do takiego stanu. To jest miejsce, które wielu z nas pamięta ze swojego dzieciństwa. Dzisiaj to kolejna wyjątkowa przestrzeń na mapie metropolii. Mam nadzieję, że mieszkańcy okolicznych miast będą z niej nie tylko korzystali, ale także dbali o nią" - powiedział we wtorek burmistrz Mikołowa.

Teren wokół Stargańca to jedna z lokalizacji, gdzie w Katowicach powstają nowe, zielone przestrzenie. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach buduje też cztery nowe parki na terenie dzielnic: Wełnowiec, Kostuchna, Ochojec oraz na pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Nowe kąpielisko powstanie też przy stawie Morawa w katowickiej Dolinie Pięciu Stawów.

