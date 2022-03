Katowice zamawiają 22 hybrydowe autobusy z dotacją unijną

22 hybrydowe autobusy miejskie zamawia z dotacją unijną samorządowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Wartość projektu ma wynieść blisko 43 mln zł, przy 20 mln zł dofinansowania.

Jak poinformowała w piątek Katowicka Agencja Wydawnicza, będąca nowym agregatorem informacji samorządu Katowic oraz miejskich spółek, tamtejsze PKM podpisało umowę na dofinansowanie zakupu autobusów hybrydowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20; przetarg natomiast ruszył 22 marca.

"Całkowita wartość projektu wynosi prawie 43 mln zł, a ok. 20 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania UE. Projekt jest obecnie w początkowej fazie realizacji. 22 marca został ogłoszony przetarg na wyłonienie dostawcy. Szczegóły są dostępne na stronie przewoźnika" - podała Agencja.

Ze specyfikacji przetargowej wynika, że chodzi o zakup 22 nowych pojazdów - 5 przegubowych oraz 17 jednoczłonowych. Postępowanie podzielone jest na trzy części: w jednej PKM chce kupić 5 wozów przegubowych z terminem realizacji 270 dni, w drugiej 5 wozów krótkich z terminem 270 dni i 12 kolejnych krótkich - z terminem 300 dni.

W ocenie ofert będą brane pod uwagę cena (60 proc.) oraz wybrane parametry techniczno-eksploatacyjne (40 proc.). W tej drugiej kategorii ujęto 12 kryteriów, wśród nich unifikację elementów napędu, rodzaj napędu hybrydowego, rodzaj zastosowanych magazynów energii czy możliwość ich zewnętrznego ładowania. Termin składania ofert wyznaczono na 25 kwietnia br.

Autobusy hybrydowe dominują wśród ostatnich zakupów największych samorządowych przewoźników w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W połowie marca sosnowieckie PKM zamówiło w Solarisie 16 nowych autobusów o napędzie hybrydowym z ładowaniem typu plug-in. PKM Gliwice odebrało 12 takich wozów pod koniec ub. roku.

Katowickie PKM w lutym br. odebrało natomiast pięć 18-metrowych autobusów z napędem konwencjonalnym (diesel spełniający normę EURO-6), zamówionych u Solarisa. Przewoźnik oczekuje też na dostawy zamówionych w 2020 r. łącznie 10 nowych autobusów elektrycznych: pięciu 18-metrowych autobusów przegubowych oraz pięciu jednoczłonowych autobusów 12-metrowych. W postępowaniach na te wozy jedyne oferty składał Solaris.

Pod koniec lutego br. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda informował w Katowicach o przyznaniu łącznie 25 mln zł z POiŚ dla PKM-ów z Katowic i Gliwic do zakupu 25 nowych autobusów miejskich. Jak informowano wówczas, projekt katowicki dotyczy 8 pojazdów zasilanych gazem CNG (za 10,4 mln zł; 6,5 mln zł z POIiŚ), a gliwicki - 17 autobusów hybrydowych (za 29,76 mln zł przy dotacji 18,5 mln zł).

Aby wymienić ponad połowę swego taboru, katowickie PKM przygotowało w poprzednich latach dwa unijne projekty: jeden w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Drugi został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przy wsparciu śląskiego RPO katowicki PKM kupił w poprzednich latach m.in. 90 autobusów o napędzie konwencjonalnym i 10 pojazdów elektrycznych (pięć autobusów przegubowych Solarisa i następnie pięć krótkich tego samego producenta - po zerwaniu wcześniejszej umowy z Ursusem).

Z wykorzystaniem dotacji POIiŚ katowicki przewoźnik przeprowadził zakup 25 pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Fundusze POIiŚ wspierają też obecnie finalizowane zakupy łącznie 10 wozów elektrycznych.

Ponadto do PKM Katowice trafi też jedna czwarta łącznej puli 32 autobusów elektrycznych, zamawianych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Organizacja 41 samorządów otrzymała do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II (pozostałe wozy z trwającego obecnie przetargu Metropolii trafią do PKM-ów Gliwice, Sosnowiec i Świerklaniec).

Według informacji PKM Katowice tabor tego jednego z największych w GZM, należącego do trzech miast (Katowice - 86,43 proc. udziałów, Siemianowice Śląskie - 8,39 proc., Chorzów - 3,86 proc.) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1,32 proc.), przewoźnika liczy ok. 250 pojazdów.

