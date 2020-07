Katowice zamawiają koncepcję przedłużenia przelotowej ul. Bocheńskiego

Koncepcję przedłużenia na południe przelotowej ul. Bocheńskiego w Katowicach zamawia miejscowy samorząd. Dzięki temu miałby powstać nowy dojazd do południowych dzielnic Ligota i Panewniki.

W poniedziałek katowicki magistrat poinformował na swojej platformie zamówień publicznych, że w przetargu na wykonanie koncepcji przedłużenia ul. Bocheńskiego, na którego sfinansowanie przeznaczył blisko 300 tys. zł, spłynęły cztery oferty. Ich ceny to od 219 tys. zł do 612 tys. zł.

Miasto chce zamówić wariantowe rozwiązania koncepcyjne dla poprowadzenia dodatkowego dojazdu do dzielnicy Ligota-Panewniki przez przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku południowym - od planowanego na obecnym końcu ul. Bocheńskiego ronda do włączenia w rejon ulic: Hadyny, Kijowskiej i Wybickiego. W terenie to odległość ok. 1,8 km.

Przewidziano, że planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza). Uwzględnione mają zostać: dwupoziomowe przekroczenie przebiegających tamtędy linii kolejowych, infrastruktura rowerowa (po stronie zachodniej), chodnik (po stronie wschodniej), odwodnienie i oświetlenie.

Wykonawca ma przygotować wyliczenia i wizualizacje wybranego i alternatywnego wariantu drogi (pod kątem decyzji środowiskowej). Prawem opcji objęto zaangażowanie wykonawcy w konsultacje społeczne. Termin na przedstawienie wstępnego wariantu połączenia to 18 września, a ostateczna koncepcja ma powstać do 30 października br.

Dwujezdniowa ul. Bocheńskiego stanowi zachodni odcinek głównego układu komunikacyjnego wokół centrum Katowic (pozostałe jego części to Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4 i droga krajowa nr 86 - ul. Murckowska). Jest jedynym jego fragmentem z kolizyjnymi skrzyżowaniami.

Prace nad nowym połączeniem do południowych dzielnic miasta prezydent Marcin Krupa sygnalizował m.in. w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. W rejonie obecnego zakończenia ul. Bocheńskiego przy ul. Załęska Hłada powstać ma także układ komunikacyjny planowanego kompleksu sportowego ze stadionem miejskim.