Katowice zamawiają zaprojektowanie nowych atrakcji w Parku Kościuszki

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania części Parku Kościuszki. Studio Amaya Architekci ma zaprojektować nową przestrzeń m.in. ze sztuczną rzeką i wolierą dla ptaków.

Jak wynika z informacji katowickiego magistratu, szacunkowa wartość planowanej inwestycji to ok. 5 mln zł. Umowa na opracowanie koncepcji projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac i pozwolenia na budowę opiewa na 147 tys. zł.

"Park Kościuszki to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Katowic. Chcemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce, stąd pomysł na stworzenie sztucznej rzeki oraz woliery dla ptaków" - powiedział cytowany w informacji prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Chcemy, by projekt był innowacyjny, uwzględniał aktualne trendy w projektowaniu oraz był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami idei adaptacji do zmian klimatu" - dodał dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz.

Z tego względu projektant będzie musiał zwrócić szczególną uwagę m.in. na właściwy dobór gatunkowy roślin oraz ich zapotrzebowanie na utrzymanie i pielęgnację. Nowe zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno być też spójne z istniejącym krajobrazem.

Wykonawca będzie miał na przygotowanie dokumentacji - do pozwolenia na budowę sześć miesięcy od dnia podpisania umowy. Sama inwestycja miałaby zostać ukończona w 2024 r.

Założony w 1888 r. Park Kościuszki, który stylistyką nawiązuje do ogrodów angielskich, to ponad 70 ha terenów zielonych, które znajdują się na południe od centrum Katowic i są oddzielone od niego autostradą A4.

Znajdują się tam cenne historycznie zabytki (m.in. drewniany kościółek z 1510 r. wraz z lapidarium na Wzgórzu Beaty oraz odbudowana wieża spadochronowa nawiązująca do obiektu z 1937 r.), ale też miejsca służące rozrywce i rekreacji - place zabaw, tor saneczkowy, bulodrom do gry w petanque oraz przestrzeń do organizacji koncertów plenerowych.

Teren ma również wartość przyrodniczą. Urządzona zieleń i elementy małej architektury sąsiadują ze swobodnie rosnącą roślinnością, a w 1996 r. odkryto w tym rejonie Katowic jedyne w Polsce współczesne stanowisko osadniczka gołego, rzadko występującego w Europie gatunku mchu.

