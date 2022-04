Katowice zamawiają zaprojektowanie zadrzewienia placu Sejmu Śląskiego

Samorząd Katowic ogłosił przetarg na zaprojektowanie przebudowy placu Sejmu Śląskiego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Drzewa mają tam zastąpić 150 ogólnodostępnych obecnie, bezpłatnych miejsc parkingowych.

Plac Sejmu Śląskiego to - obok Rynku i placu przed Spodkiem - jedna z największych otwartych przestrzeni w katowickim śródmieściu. W jego centralnym punkcie stoi pomnik Wojciecha Korfantego. Otoczeniem placu są okazałe budynki: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego i Katowic Miasta Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

Na co dzień przestrzeń placu Sejmu Śląskiego wykorzystywana jest jako parking z ponad 150 darmowymi miejscami. Odbywają się tam również niektóre wydarzenia publiczne: uroczystości, pokazy i koncerty. O nowych planach dotyczących m.in. tego miejsca miasto informowało jesienią ub. roku.

"Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, a tereny zielone to blisko połowa powierzchni Katowic. Nie oznacza to, że zieleni w przestrzeni miejskiej nie może być jeszcze więcej. Dlatego też we wrześniu ub. roku zaproponowałem zazielenienie dwóch bardzo charakterystycznych miejsc w Katowicach - placu Sejmu Śląskiego i alei Korfantego w ścisłym Śródmieściu" - powiedział, cytowany we wtorkowej informacji miasta, jego prezydent Marcin Krupa.

"Liczę, że zmiany w tych miejscach pozytywnie wpłyną na wizerunek centrum miasta. Zależy mi, aby plac Sejmu Śląskiego przestał być wielkim parkingiem i zamienił się w zieloną oazę w centrum Katowic. Dziś parkuje w tym miejscu ponad 150 samochodów, a po zmianach w ich miejsce pojawi się ok. 40 drzew, trawniki, a także fontanny i zbiorniki na deszczówkę" - dodał prezydent Katowic.

Przedstawiona przez miasto koncepcja zagospodarowania zielenią placu Sejmu Śląskiego zakłada likwidację wszystkich istniejących miejsc parkingowych wokół pomnika Wojciecha Korfantego, a także usunięcie nawierzchni drogowej między placem a przystankiem autobusowym przy ul. Jagiellońskiej. W ich miejsce ma zostać posadzonych od 35 do 40 dużych drzew.

Dodatkowo planowane jest utworzenie zielonej przestrzeni w postaci roślin okrywowych - bylin i krzewów. Rośliny mają zostać nasadzone przy zachowaniu pomnika Wojciecha Korfantego i placu defiladowego od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednym z elementów koncepcji jest obniżenie terenu między pomnikiem a ul. Jagiellońską, który stałby się naturalną niecką zbierającą wodę deszczową z dużych i nawalnych opadów. Deszczówka ma być stopniowo rozsączana do gruntu. W niecce mają się pojawić rośliny odporne na okresowe zalewanie, np. świdośliwa. Takie rozwiązanie ma być sposobem walki z miejskimi wyspami ciepła.

Na odnowionym zielonym placu Sejmu Śląskiego mają też pojawić się elementy małej architektury - ławki, leżaki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Nad niecką ma przebiegać pomost z drewna egzotycznego. Plac ma zostać doświetlony nowymi lampami parkowymi, a drzewa zyskać oddolną i boczną iluminację.

Odnowiony miałby zostać też teren wokół przystanku autobusowego przy ul. Jagiellońskiej. Koncepcja zakłada renowację i uzupełnienie tamtejszych ozdobnych murków i słupów oświetleniowych. Po obu stronach przystanku założono nieduże fontanny. Na przebudowę placu Sejmu Śląskiego Katowice przewidują budżet w wysokości 4 mln zł.

We wtorek miasto ogłosiło przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie placu Sejmu Śląskiego w Katowicach". Chodzi o wielobranżową dokumentację projektową, która pozwoli na przystąpienie do robót. Nabór ofert trwa do 22 kwietnia br., a wybrana firma będzie miała 30 tygodni na realizację umowy.

Już w ub. roku miasto zaczęło zadrzewianie al. Korfantego, na odcinku od ronda do ul. Moniuszki. Część przeznaczona dla kierowców została ograniczona z dwóch do jednego szerokiego pasa w każdą stronę. Część nawierzchni została usunięta i po jednej stronie alei posadzono już szpaler klonów. Drugi ma zostać posadzony, gdy temperatury na stałe wzrosną powyżej zera.

