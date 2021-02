Katowice zamieniają część gruntów pod parking wielopoziomowy w Strefie Kultury

Samorząd Katowic, który przygotowuje się do budowy pierwszego w mieście parkingu wielopoziomowego, rozpoczął procedurę zamiany części potrzebnych gruntów. Parking ma powstać w tzw. Strefie Kultury, obok m.in. Muzeum Śląskiego; miasto zamienia grunty właśnie z tą placówką.

Jesienią ub. roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury. Planowany w miejscu obecnego parkingu jednopoziomowego obiekt ma mieścić 1,3-1,5 tys. samochodów i w założeniach kosztować nie więcej niż 70 mln zł netto.

Katowiccy radni na czwartkowej sesji wyrazili zgodę na dokonanie na rzecz Muzeum Śląskiego darowizny dwóch działek o łącznej powierzchni 956 m kw., przylegających do ul. Dobrowolskiego. Obecnie znajduje się na nich skarpa i wyjazd z niewielkiego parkingu naziemnego placówki. Dotąd działki te były przedmiotem tzw. umowy użytkowania, zawartej w 2013 r. i obowiązującej do końca br.

Jednocześnie Muzeum Śląskie jest użytkownikiem wieczystym dwóch działek w rejonie ul. Haralda i ul. Nadgórników o łącznej powierzchni 716 m kw., których pozyskaniem - jak napisano w uzasadnieniu czwartkowej uchwały - zainteresowane są Katowice pod kątem budowy w tzw. Strefie Kultury parkingu wielopoziomowego.

"Muzeum wyraziło wolę przekazania tych działek w drodze darowizny, oczekując przekazania również w drodze darowizny działek objętych umową użytkowania" - wyjaśniono w uzasadnieniu przyjętej uchwały. W ten sposób miasto stanie się właścicielem części gruntów potrzebnych dla zaplanowanej inwestycji.

Znaleźć ma się ona w przestrzeni nazywanej Strefą lub Kwartałem Kultury, powstałej w ostatnich latach na terenie dawnej kopalni Katowice, który przylega od północy do części śródmieścia Katowic.

Zbudowana tam nowa siedziba Muzeum Śląskiego, obok ukrytych pod ziemią nowych przestrzeni, wykorzystuje część odrestaurowanych obiektów pokopalnianych. W pobliżu znajdują się gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego (połączonego z halą Spodka).

Problemem Strefy Kultury jest liczba miejsc parkingowych. Choć jest ich łącznie ok. 1 tys. na kilku jednopoziomowych parkingach między obiektami Strefy, na co dzień wykorzystywane są one przez osoby pracujące lub uczące się w centrum miasta. W razie kumulacji imprez w obiektach Strefy zdarza się, że jako parkingi wykorzystywane są utwardzone nieużytki na północ od niej.

Zamówiony przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego konkurs na koncepcję obiektu mającego rozwiązywać część problemu prowadził katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs dotyczył wielopoziomowego parkingu, planowanego w miejscu obecnego głównego parkingu między ul. Olimpijską i Góreckiego, a skwerem przy NOSPR i niezrewitalizowaną częścią obiektów Muzeum.

Obiekt powinien być garażem wielopoziomowym, otwartym, na 1,3 - 1,5 tys. miejsc parkingowych, z połączeniem z co najmniej z dwiema okolicznymi ulicami. Zalecane było zaprojektowanie dachu płaskiego w sposób niegenerujący dodatkowego ruchu kołowego, np. w formie tzw. zielonego dachu z możliwością późniejszej lokalizacji dodatkowych przestrzeni usług czy gastronomii.

Wśród założeń podano, że maksymalny planowany koszt realizacji budowy parkingu, wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem, nie może przekroczyć 46,5 tys. zł netto za miejsce parkingowe - i łącznej kwoty 70 mln zł netto według cen i stawek obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu. Projekt i nadzór autorski nie mogą być droższe, niż 800 tys. zł netto.

W konkursie zwyciężyła propozycja pracowni ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski, która - zgodnie z oceną sądu konkursowego - w formie odpowiedniej do lokalizacji, nienarzucającej się bryły uwzględnia istniejący kontekst kulturowy i społeczny, łącząc się z walorami miejsca. Nagrodą było m.in. zaproszenie do realizacji dokumentacji projektowej.

W październiku 2019 r. katowiccy radni przyjęli uchwałę "porządkującą strefę płatnego parkowania". Jej główną zmianą było niewielkie rozszerzenie dotychczasowej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum tego miasta oraz podzielenie jej na dwie podstrefy: "Śródmieście" i "Ceglana - Wita Stwosza".

Miasto zamierza nadal zmieniać politykę parkingową, mając na uwadze, że przeciętnie codziennie wjeżdża do niego średnio 120 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Jedną ze zmian ma być wdrożenie płatności na parkingu w Strefie Kultury. Obecnie miasto konsultuje podwyżkę opłat w dotychczasowej strefie płatnego parkowania; na przyszły rok zapowiada jej rozszerzenie.