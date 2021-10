Katowice zbudują tymczasowy parking przy przystanku kolejowym Podlesie

Samorząd Katowic zbuduje do wiosny przyszłego roku tymczasowy parking przy przystanku kolejowym w dzielnicy Podlesie. W tym miejscu planowane jest centrum przesiadkowe, jednak miasto czeka z nim na zapowiadaną przez kolej przebudowę linii kolejowej Katowice – Tychy.

Jak podało w piątek biuro prasowe katowickiego magistratu, prace przygotowawcze związane z budową parkingu przy przystanku Podlesie już rozpoczęto. "Plan zakłada powstanie 51 darmowych miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Według szacunków będzie można z nich korzystać już w pierwszym kwartale 2022 r." - napisano w informacji.

Cytowany w niej prezydent Katowic Marcin Krupa uściślił, że wyczekiwany przez mieszkańców parking przy przystanku Podlesie powstanie obok wiaty rowerowej, która powstała dzięki głosom mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Parking zbuduje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Do 11 października porządkowany będzie teren inwestycji. Potem założono przełożenie uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia i doświetlenia parkingu. Jeśli warunki pozwolą, w listopadzie mają ruszyć prace w drogowym zakresie inwestycji - o szacunkowej wartości 244 tys. zł. Parking ma być bezpłatny.

"Rozwiązanie to wpisuje się w naszą koncepcję zrównoważonego transportu. Pasażerowie komunikacji publicznej oczekują dziś nie tylko nowoczesnych środków transportu, ale także komfortowych miejsc, w których będą się przesiadać i czekać na kolejne połączenia. Takie warunki zapewniają dziś centra przesiadkowe Sądowa, Ligota, Brynów i Zawodzie" - ocenił Krupa.

Nawiązał w ten sposób do zrealizowanych już czterech inwestycji w centra przesiadkowe. Pierwszy parking park&ride powstał w 2018 r. przy dworcu kolejowym Ligota - za 10 mln zł. We wrześniu ub. roku oddano do użytku także Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej - za 66 mln zł. W grudniu 2020 r. otwarto centra przesiadkowe Zawodzie i Brynów - za 95,2 mln zł i 89,4 mln zł.

Przed kilkoma laty miasto zapowiadało, że po realizacji czterech pierwszych centrów przesiadkowych, w drugim etapie, którego realizację przewidziano na lata 2018-2020, powstaną centra park&ride powiązane z koleją: Piotrowice i Podlesie, a także węzeł: Kostuchna - położony na końcu planowanej nowej linii tramwajowej. Dotąd żadna z tych inwestycji nie ruszyła.

W piątek katowicki samorząd podał natomiast, że parking w Podlesiu będzie "rozwiązaniem czasowym" - z uwagi na planowaną przez zarządcę kolejowej infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, przebudowę linii kolejowej Katowice-Tychy. "Docelowe rozwiązania infrastrukturalne będą projektowane i realizowane jednocześnie z działaniami PKP PLK" - zasygnalizowało miasto.

W ub. roku PKP PLK zamówiły dokumentację przedprojektową pod kątem zwiększenia przepustowości odcinka połączenia kolejowego Katowic z Tychami i Bielskiem-Białą. Chodzi m.in. o budowę dwóch torów dla przewozów aglomeracyjnych od Katowic Ligoty do Tychów.

Warte nieco ponad 2 mln zł zamówienie obejmuje odcinek głównej linii kolejowej nr 139 Katowice Ligota - Tychy o długości blisko 12 km, wraz z połączeniami odgałęziających się linii i przebudową stacji Tychy.

