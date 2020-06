Katowice znów wesprą mieszkańców w sprzątaniu miasta

Przywrócenie wsparcia służb komunalnych Katowic w organizowanych przez mieszkańców akcjach sprzątania wybranych terenów miasta ogłosił w czwartek miejscowy samorząd. Miejskie spółki udostępnią bezpłatnie rękawice, worki i kontenery.

"Mieszkańcy, organizując akcję sprzątania w danej dzielnicy, angażują sąsiadów do wspólnego przedsięwzięcia, promując tym samym ograniczenie produkcji odpadów. Projekt ma także walor edukacyjny, uświadamia ludzi w każdym wieku, jak dbać o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym o środowisko" - napisały w swoich mediach społecznościowych władze Katowic.

Zgodnie z zamieszczonymi w zapowiedzi wskazówkami akcje sprzątania należy zgłaszać - najlepiej 1,5-2 tygodni wcześniej - do sekretariatu wydziału kształtowania środowiska urzędu miasta, pod mailem: ks@katowice.eu. Po weryfikacji każdego zgłoszenia miasto udostępni kontener na odpady, rękawice ochronne i worki na śmieci.

W zgłoszeniu należy podać informacje o terminie przeprowadzenia akcji, sprzątanych terenach, planowanej liczby osób, które wezmą udział w akcji, telefon kontaktowy do organizatora akcji, a także dołączyć mapkę z zaznaczonym dogodnym dla uczestników akcji miejscem podstawienia kontenera.

Miasto zastrzega, że miejscem na kontener nie może być teren prywatny, pas drogowy, miejsce parkingowe lub teren trudno dostępny dla dużego, ciężkiego samochodu dostarczającego pojemnik. Wywozem odpadów zajmie się bezpośrednio firma wywozowa, na zlecenie magistratu. W razie pytań należy kontaktować się telefonicznie z wydziałem kształtowania środowiska.

Niezależnie od tej ogólnodostępnej inicjatywy miasto w lutym br. zapraszało do tegorocznej edycji akcji SprzątaMy Dzielnice. Organizują ją wspólnie magistrat i działające na rzecz ekologii, integracji społecznej i promocji kultury Stowarzyszenie Wolnej Herbaty - jako element miejskiego projektu KATOobywatel, mającego zwiększać poczucie wpływu mieszkańców na życie miasta.

W ub. roku ok. 300 wolontariuszy - uczestników akcji - zebrało i oddało do ponownego przetworzenia 311 worków ze szkłem i 322 worki z odpadami plastikowymi, łącznie zapełniając kilkanaście kontenerów. W marcu br. stowarzyszenie zapewniało, że tegoroczna akcja SprzątaMy Dzielnice odbędzie się z przesunięciem wynikającym z epidemii.

Projekt SprzątaMy Dzielnice składa się z trzech etapów. Od 19 do 29 lutego br. zgłaszano propozycje terenów do posprzątania. Z nich Stowarzyszenie Wolnej Herbaty wybrało 20 propozycji do internetowego głosowania. Pięć miejsc z największą liczbą głosów przewidziano do sprzątania - w wybrane soboty.

Większość terenów zgłaszanych dotąd przez mieszkańców to tereny zielone. W poprzednich dwóch edycjach akcji uporządkowano m.in. takie obszary w dzielnicach Wełnowiec (tzw. Alpy Wełnowieckie), Koszutka (tereny po b. linii kolejowej), dolinę rzeki Ślepiotki w Ligocie, Las Panewnicki w Ligocie, okolice Rezerwatu Przyrody Ochojec i las przy ul. Adama w Giszowcu.

W zeszłym roku stowarzyszenie odebrało 67 zgłoszeń terenów do posprzątania, a na etapie głosowania oddano ponad 5 tys. głosów. Na akcję sprzątania w dzielnicy Giszowiec przyszło ponad 130 osób. Przedsięwzięcie sprzyja porządkowaniu miasta, ale też integracji mieszkańców w trakcie grillów organizowanych po sprzątaniu.

Projekt KATOobywatel miejscowy samorząd prowadzi od kwietnia 2018 r. Innymi jego przedsięwzięciami są np. wspólne z mieszkańcami sianie i utrzymywanie łąk kwietnych (po wytypowaniu przez nich miejsc) czy działanie systemu Naprawmyto.pl, służącego zgłaszaniu usterek miejskiej infrastruktury.