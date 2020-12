Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna liczy na rekord na koniec 2020 roku

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) spodziewa się zamknięcia 2020 roku rekordową wartością zadeklarowanych przez inwestorów nowych przedsięwzięć, rzędu prawie 4 mld zł - poinformował we wtorek prezes strefy Janusz Michałek.

W całym ubiegłym roku KSSE pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł.

Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących.

Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do poprzedniego rekordu strefy z 2017 roku, kiedy pozyskano 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 r. nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.

Podczas wtorkowej internetowej debaty, zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, prezes KSSE Janusz Michałek ocenił, że z perspektywy zarządu strefy, kończący się rok - mimo trudności wywołanych pandemią - przyniósł sukces w postaci wielu pozyskanych przedsięwzięć. Dotąd wydano już ok. 55 decyzji o wsparciu nowych inwestycji.





"Wszystko zapowiada, a mamy jeszcze parę dni do końca roku, że ten rok będzie rekordowy nie tylko pod względem wielkości inwestycji (...) - prawdopodobnie będziemy mieć prawie 4 mld zł bezpośrednich inwestycji wobec trochę powyżej 3 mld zł w rekordowym dotąd roku 2019 - ale również pod względem decyzji o wsparciu - to prawie 55 decyzji wydanych w tak trudnym okresie; trudnym nie tylko dla nas na Śląsku, ale dla całego świata; to cieszy" - powiedział Michałek.

Jak ocenił, blisko 4 mld zł zadeklarowanych w tym roku nowych inwestycji oznacza również tworzenie dobrych jakościowo nowych miejsc pracy. "To miejsca wysokopłatne, zaawansowane technologicznie" - uważa prezes KSSE.

Przypomniał, że niedawno ogłoszono również, że w woj. śląskim - w Jaworznie - powstanie fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera, która zatrudni bezpośrednio ok. 3 tys. osób. Dalsze 12 tys. miejsc pracy mają stworzyć kooperanci tej fabryki. Pierwszy samochód miałyby wyjechać z zakładu w Jaworznie za cztery lata.

Według wcześniejszych informacji, w ciągu trzech kwartałów tego roku Katowicka SSE pozyskała 39 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld zł. Największe przedsięwzięcia w tym czasie zadeklarowały polskie firmy Eko-okna, Convert PL i Mokate oraz inwestorzy m.in. z Chin i Włoch. Rok wcześniej w ciągu 9 miesięcy KSSE pozyskała 32 nowe przedsięwzięcia. W tym roku nowych projektów jest więcej mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa.

Jesienią poinformowano, że spółka z koreańskiej Grupy SK, która od ub. roku kosztem blisko 1,5 mld zł buduje w Dąbrowie Górniczej zakład produkcji separatorów baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych, zdecydowała o podwojeniu wartości inwestycji oraz wielkości produkcji i zatrudnienia w nowej fabryce (pierwotnie szacowano je na ok. 300 osób).

W Katowickiej SSE działa obecnie ok. 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 38 mld zł i stworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy. KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz ponad sto decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.