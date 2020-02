Katowicki oddział firmy Sii Polska zwiększy zatrudnienie o sto osób

Katowicki oddział firmy Sii Polska zamierza zwiększyć w tym roku zatrudnienie o sto osób. W stolicy Górnego Śląska spółka realizuje projekty dla firm z sektora bankowego, motoryzacyjnego, przemysłowego, kolejowego oraz branży automatyki i robotyki.

Sii Polska zatrudnia ponad 4,5 tys. osób w 14 oddziałach w całym kraju. W Katowicach pracuje obecnie ponad 300 osób, a do końca tego roku zatrudnienie ma wzrosnąć do 400 - podała w środę spółka.

W związku z planami ekspansji firma zmienia lokalizację - od września przeniesie swoją katowicką siedzibę do biurowca KTW w pobliżu hali Spodek. Zajmie tam 3 tys. m kw. powierzchni biurowej na dwóch kondygnacjach. KTW to biurowiec należący do TDJ Estate. Obecnie trwa budowa kolejnego budynku w tej lokalizacji.

Sii świadczy usługi w zakresie IT i inżynierii przemysłowej. Realizuje projekty dla firm z Polski i zza granicy m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testów, usług service desk, szkoleniowych, inżynieryjnych i konsultingowych. W Katowicach świadczy usługi m.in. dla motoryzacji i banków.

"Projekty, które mogą realizować specjaliści, są bardzo zróżnicowane. Dotyczą m.in. sektora bankowego, a dokładniej rozwoju systemu personalizującego komunikaty na podstawie zachowań użytkowników w sieci lub platformy obsługującej płatności bezgotówkowe" - poinformował szef działu rekrutacji w Sii Polska Paweł Domański, cytowany w środowym komunikacie prasowym firmy.

"Inne projekty są związane np. z rozbudową systemu do zarządzania sieciami hotelarskimi na świecie. Duży zespół jest zaangażowany również w projektowanie rozwiązań dla firmy Bombardier - inżynierowie współtworzą systemy bezpieczeństwa transportu kolejowego wykorzystywanego na całym świecie" - dodał Domański.