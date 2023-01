Katowicki Park Euro-Centrum pomoże w upowszechnianiu OZE w Mołdawii

Wyspecjalizowany w energooszczędnych technologiach w budownictwie katowicki Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach międzynarodowego projektu pomoże w upowszechnieniu odnawialnych źródeł energii w kilkunastotysięcznym mołdawskim miasteczku Ceadir-Lunga.

"W części praktycznej projekt obejmuje opracowanie studium wykonalności dla zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych Ceadir-Lunga i nadzór nad jego wdrożeniem" - poinformował w poniedziałek Park Euro-Centrum, zajmujący się m.in. badaniami nad efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Mottem przedsięwzięcia, ukierunkowanego na przyspieszenie transformacji energetycznej w Mołdawii, jest pytanie: "Jak daleko możemy zajść i jak szybko możemy to zrobić?". Projekt jest realizowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt potrwa do połowy tego roku. Park Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum jest w tym przedsięwzięciu innowatorem, a gmina Ceadir-Lunga w południowej Mołdawii - lokalnym partnerem. Chodzi głównie o to, by polscy specjaliści podzielili się z mołdawskimi samorządowcami wiedzą i doświadczeniem, przeszkolili lokalnych liderów zielonej transformacji, a w końcowej fazie pomogli w uruchomieniu pilotażowej instalacji fotowoltaicznej na budynku publicznym.

"Wszystko po to, by wspomóc mołdawskiego partnera w zwalczaniu problemu ubóstwa energetycznego, a także dotarciu do społeczności miasta z informacją o dostępnych możliwościach ograniczania kosztów i stopniowego zmniejszania uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz" - wyjaśnił współzałożyciel i wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Roman Trzaskalik.

Burmistrz Ceadir-Lunga Topal Anatoli przyznał, że rosnące ceny prądu należą dziś do istotnych problemów mieszkańców mołdawskiego miasteczka.

"Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami postanowiliśmy zmierzyć się z problemem rosnących cen energii. Podjęliśmy decyzję o konieczności przejścia na energię alternatywną, opartą na odnawialnych źródłach. W ten sposób chcemy zmienić importowany i wydobywczy system energetyczny na bardziej niezależny i odnawialny" - wyjaśnił burmistrz. Wyraził nadzieję, że współpraca z Euro-Centrum przyspieszy transformację w kierunku OZE.

Specjalnością Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach są energooszczędne technologie. Na terenie parku powstał pierwszy w regionie energooszczędny biurowiec, a później budynek pasywny, zużywający wielokrotnie mniej energii od tradycyjnych domów. W parku stworzono specjalistyczne laboratoria, a także m.in. Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych. Euro-Centrum zajmuje się również badaniami nad efektywnością energetyczną.

