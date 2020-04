Katowicki startup pozyskał milion złotych na platformę łączącą inwestorów i pożyczkobiorców

Katowicki startup ePeer pozyskał milion złotych na rozwój internetowej platformy, łączącej – z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – inwestorów i pożyczkobiorców. Narzędzie ma umożliwić, zwłaszcza młodym ludziom, szybkie i bezpieczne pożyczanie niewielkich kwot na krótki czas.

Pieniądze na rozwój pomysłu przekazał fundusz inwestycyjny Evig Alfa - podała katowicka spółka, która w czwartek poinformowała o zawarciu umowy. Pierwsza wersja platformy ma pojawić się na polskim rynku do końca czerwca br. Jak zaznacza startup, pozyskanie środków to pierwszy krok w rozwoju sztucznej inteligencji na potrzeby weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów, nad którą od roku pracuje zespół tej firmy.

Pomysłodawcami i autorami technologicznej koncepcji innowacyjnej platformy są Maciej Jarząb i Marcin Bierut. "Naszym celem jest rozwiązanie problemu płynności finansowej wśród młodych osób. Dziś nie posiadają one narzędzi, które pozwalają z jednej strony na inwestycje, a z drugiej strony - na pożyczenie małych sum pieniędzy na krótki okres" - powiedział w czwartek PAP prezes firmy ePeer Maciej Jarząb.

Pomysł śląskiej firmy to platforma peer-to-peer, która połączy inwestorów i pożyczkobiorców. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma pozwolić na ocenę ryzyka użytkowników platformy za pomocą czynników behawioralnych. "Będziemy to oceniać za pomocą danych z social mediów, danych lokalizacyjnych, innych aplikacji mobilnych czy dostępu do wszelakich baz. Będziemy tworzyć scoring kredytowy w oparciu o te czynniki behawioralne" - wyjaśnił Jarząb. "Naszym celem jest, żeby za pomocą sieci neuronowych przewidzieć, jak dana osoba zachowa się finansowo w danym miesiącu, to pozwoli na wejście na kolejny poziom analizy" - dodał.

Korzystający z platformy inwestor wybierze kwotę, którą chce pożyczyć, czas i oczekiwane oprocentowanie. Aplikacja będzie kojarzyła go z osobami, które chcą zaciągnąć pożyczkę na podobnych warunkach, przedstawiając obu stronom najlepsze oferty. Firma ePeer będzie pobierała - jak zapewnia prezes, niewielkie - prowizje od każdej transakcji.

Jak deklarują przedstawiciele ePeer, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji zapewni bezpieczeństwo oraz anonimowość podczas przeprowadzania transakcji. "Pożyczanie pieniędzy nie jest przyjemne i tego nie zmienimy. Chcemy umożliwić jak najprostsze i bezpieczne pożyczanie, a z drugiej strony - inwestowanie bez ujawniania danych osobowych" - powiedział Jarząb.

Zarejestrowany użytkownik będzie mógł przy pomocy zaledwie trzech dotknięć ekranu w ciągu 20 sekund pożyczyć lub zainwestować jednorazowo kwotę nie mniejszą niż 50 zł. Górna kwota transakcji ma wynosić 10 tys. zł.

Jak podaje katowicka firma, w grudniu 2019 roku podczas StartupBootcamp FinTech w Dubaju, koncepcję ePeer uznano za jeden z 20 przełomowych pomysłów, który zmieni w przyszłości finanse i wpłynie w istotny sposób na rynek usług kredytowych. Prezes ocenia, że impreza w Dubaju była momentem zwrotnym w rozwoju tego pomysłu - wtedy nabrały tempa rozmowy z polskimi funduszami i partnerami zagranicznymi.

Dzięki umowie z funduszem inwestycyjnym Evig Alfa, milion złotych trafi na konto katowickiej spółki w ciągu najbliższego miesiąca. Pierwsza wersja platformy ePeer na polskim rynku pojawi się do końca czerwca 2020 roku. Użytkownicy będą mogli z niej skorzystać przy pomocy specjalnej aplikacji w wersji mobilnej i tradycyjnej. Firma ePeer chce w przyszłości udostępnić platformę za granicą, trwają już rozmowy w sprawie wejścia na rynek brazylijski i do krajów arabskich.