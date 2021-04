Katowicki TBS zbuduje i sprzeda domy z mieszkaniami w historycznym Giszowcu

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło przetarg na budowę domów z 16 mieszkaniami w dzielnicy Katowic – Giszowcu. Budynki, których architektura ma nawiązywać do założenia „osiedla - ogrodu”, z którego znany jest Giszowiec, mają zostać sprzedane na rynku.

Jak poinformował w środę rzecznik katowickiego magistratu Michał Łyczak, będzie to pierwsza inwestycja tej miejskiej spółki zakładająca sprzedaż wybudowanych przez nią budynków na rynku - aby sfinansować inną, prospołeczną inwestycję.

Cytowany przez Łyczaka prezydent Katowic Marcin Krupa zaznaczył, że w mieście systematycznie przybywa mieszkań, a lokalny samorząd oferuje je w różnych dzielnicach. "Kolejna inwestycja Katowickiego TBS w Giszowcu wykorzystuje fakt, że to dzielnica atrakcyjna do zamieszkania - dobrze skomunikowana, otoczona zielenią" - wskazał Krupa.

Przedsięwzięcie KTBS obejmuje budowę 16 lokali mieszkalnych z infrastrukturą techniczną, budynkami garażowymi, budynkami gromadzenia odpadów i zagospodarowanie terenu. Każde mieszkanie będzie dwukondygnacyjne, o powierzchni między 80, a 90 m. kw. Do mieszkania będą przynależały dwa miejsca postojowe lub jedno miejsce postojowe i jedno stanowisko w garażu. Każdy lokal będzie miał bezpośrednie wyjście do przynależnego ogródka.

Rozpoczęcie budowy przy ul. Działkowej jest planowane na III kw. br., a zakończenie na koniec 2022 r. Potem rozpocząć ma się procedura związana ze zbyciem nieruchomości, najprawdopodobniej w drodze licytacji. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja miejskiej spółki.

"W katowickim towarzystwie mieszkaniowym staramy się poszerzać ofertę lokali i włączać w nią propozycje dla różnych grup mieszkańców" - zapewnił prezes KTBS Janusz Olesiński.

"Dla osób poszukujących pierwszego mieszkania lub niechcących inwestować we własne mieszkanie proponujemy wynajem w bardzo dobrym standardzie, z możliwością otrzymania dopłaty do czynszu. Dla tych, którzy są zainteresowani własnym M, zaproponowaliśmy inwestycję z dojściem do własności w budynku przy ul. Krasińskiego, który właśnie kończymy zasiedlać" - wymienił prezes Towarzystwa.

"Wreszcie inwestycja na Giszowcu będzie propozycją dla osób poszukujących większych przestrzeni oraz komfortu, a dzięki jej sprzedaży będziemy mogli zaoferować komfortowe mieszkania dla osób potrzebujących wsparcia" - wyjaśnił Olesiński uściślając, że środki ze sprzedaży lokali przy ul. Działkowej zostaną zainwestowane w rewitalizację trzech kamienic przy ul. Mariackiej w ścisłym centrum, gdzie powstaną mieszkania dla seniorów i dla absolwentów oraz mieszkanie chronione.

Półtora roku wcześniej kilkaset metrów od ul. Działkowej KTBS zakończył realizację na Giszowcu "Osiedla pod kasztanami". Była to oferta 24 mieszkań w szeregowej zabudowie z partycypacją na poziomie 2 tys. zł za m kw. i czynszem na poziomie 20 zł za metr (w tym dwie trzecie na spłatę kredytu) oraz dojściem do własności po niecałych 20 latach.

Historyczne katowickie osiedle Giszowiec to jeden z projektów kuzynów - architektów Emila i Georga Zillmanów. Na liście obiektów, które zaprojektowali, są m.in. Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, budynki dawnej kopalni Gliwice (dziś część kompleksu inwestycyjnego Nowe Gliwice) czy zabudowania dawnej huty cynku Uthemann w katowickiej dzielnicy Szopienice.

Najwspanialszymi projektami Zillmanów są jednak katowickie osiedla: Giszowiec i Nikiszowiec. To pierwsze jest najstarszym miastem-ogrodem w granicach obecnej Polski. Drugie - Nikiszowiec - to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Katowic.

