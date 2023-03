Kazachstan już teraz dobrze zarabia na ropie, a produkcję zwiększy

Gospodarka Kazachstanu urosła w 2022 roku o 3,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To zasługa głównie napływu inwestycji i dodatniego bilansu w handlu zagranicznym, do czego walnie przyczyniły się notowania ropy naftowej, najcenniejszego z zasobów tego kraju.

Mimo turbulencji, jakich doświadczała światowa gospodarka w 2022 roku, Kazachstan wyszedł z tego kryzysowego czasu na plusie.

Kazachski rząd prognozuje dalszy wzrost gospodarczy i duży spadek inflacji

- W czasie, gdy światowa gospodarka doświadczyła bezprecedensowo wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw, nam udało się utrzymać pozytywne tempo wzrostu. Według wstępnych danych, w 2022 roku nasza gospodarka wzrosła o 3,2 proc. rok do roku - poinformował podczas spotkania z zagranicznymi dziennikarzami w Astanie minister gospodarki narodowej Alibek Kuantyrow.

Minister zaznaczył, że wzrost gospodarczy w kraju wynikał głównie ze wzrostu inwestycji i dodatniego salda handlu zagranicznego na poziomie 34,4 mld dol.

To zasługa zmiany kierunków w handlu międzynarodowym po wybuchu wojny na Ukrainie i nałożeniu sankcji na Rosję. Dzięki temu obroty w handlu zagranicznym Kazachstanu wzrosły o ponad 32 proc.

Eksport wzrósł o prawie 40 proc. do 84,4 mld dol., a import o ponad 20 proc. do 50 mld dol.

- W tym roku spodziewamy się wzrostu PKB o 4 proc. - prognozował minister. Taki sam poziom wzrostu gospodarczego rząd planuje utrzymać również w 2024 r.

Kazachski rząd liczy także, że uda mu się w tym roku opanować wysoką inflację. Według informacji przekazanych przez Alibeka Kuantyrowa w 2023 r. inflacja ma spaść i to znacznie z ubiegłorocznych 20,3 proc. do poziomu 7,5-9,5 proc.

Sytuacja na rynku ropy pomaga krajowi, który jest jednym z największych producentów tego surowca

Krajowi, który jest jednym z największych producentów ropy naftowej, sprzyjała sytuacja rynkowa i rekordowe ceny tego surowca, których doświadczaliśmy w ubiegłym roku.

Produkcja ropy w ubiegłym roku wyniosła 84,1 mln ton. To mniej niż wyprodukował ten kraj rok wcześniej (85,7 mln ton) i mniej niż szacowano jeszcze w połowie ubiegłego roku. Wówczas mówiono o produkcji w 2022 r. na poziomie 85,7 mln ton. Ale ten ubytek skutecznie został zrekompensowany przez wysokie ceny surowca.

Jeśli taka sytuacja na rynku ropy będzie się utrzymywać, a na to wskazują prognozy, Kazachstan może zacierać ręce. Według rządowych prognoz produkcja tego kraju ma wzrastać i to znacznie w kolejnych latach, o czym portal WNP.PL informował wcześniej.

W 2025 r. Kazachstan chce wyprodukować ponad 103 mln ton ropy.

