KE prognozuje Polsce najwyższą inflację w całej UE

W tym roku będziemy w europejskiej czołówce pod względem wzrostu PKB. Niestety pod względem inflacji także. Zgodnie z najnowszymi prognozami Komisji Europejskiej, wzrost cen w Polsce w 2022 r. sięgnie 6,8 proc. To najwięcej spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Polska z najwyższą inflacją w Unii

Według prognozy Komisji Europejskiej inflacja, która wyraźnie wzrosła w drugiej połowie 2021 r. z powodu rosnących światowych cen surowców i wąskich gardeł w zaopatrzeniu w całym roku osiągnęła poziom 2,9 proc. wzrośnie w tym roku do 3,9 proc., by w 2023 spaść do 1,7 proc. W przypadku Polski prognozy są gorsze.„Inflacja HICP (liczona według zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych – przyp. red.) wyraźnie wzrosła w drugiej połowie 2021 r. z powodu rosnących światowych cen surowców i wąskich gardeł w zaopatrzeniu, pozostawiając (...) na rocznym poziomie 5,2 proc. w 2021 r., najwyższym od 20 lat. (...) Mimo że nowy pakiet wprowadzony przez rząd zmniejszy podatki płacone od energii i produktów spożywczych w pierwszej połowie roku, prognozuje się przyspieszenie inflacji w I kwartale 2022 r. ze względu na podwyżkę regulowanych cen energii" - podała KE. Inflacja HICP wzrośnie w Polsce do 6,8 proc. w tym roku, a w przyszłym wyniesie 3,8 proc.Ogólny poziom inflacji będzie nieco niższy - ma w tym roku sięgnąć 6,1 proc., a w przyszłym spaść do 2,1 proc. W tym roku tylko Luksemburg, Rumunia, Słowenia i Włochy mają mieć inflacją wyższą niż w Polsce.