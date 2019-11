KE przedstawiła wkłady do nowego budżetu UE. Polski sześć razy mniejszy niż Niemiec

Składka Niemiec do unijnej kasy będzie w nowym budżecie UE aż sześciokrotnie większa niż Polski, ale to właśnie ten kraj najwięcej zyskuje na funkcjonowaniu jednolitego rynku - wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską.

Bardzo wysokie różnice w liczbach bezwzględnych praktycznie znikają, gdy spojrzy się na składki jako na procent dochodu narodowego brutto (DNB). Wówczas średnia dla Niemiec na lata 2021-2027 ma wynieść 0,88 proc. DNB, a dla Polski 0,97 DNB.Komisja przedstawiła w swojej prezentacji również zyski związane z integracją jednolitego rynku. Ten aspekt jest całkowicie pomijany w dyskusjach na temat składek poszczególnych krajów, a pokazuje, że z gospodarczego punktu widzenia to najbardziej rozwinięte, a zatem najbogatsze państwa są największymi wygranymi funkcjonowania UE.Szacunki dotyczące Niemiec pokazują, że ten kraj ma zyskiwać średnio rocznie 208 miliardów euro na funkcjonowaniu jednolitego rynku, co odpowiada 5,22 proc. DNB. Państwa z jeszcze bardziej otwartymi gospodarkami, mocno nastawione na eksport, takie jak np. Holandia, zyskują relatywnie więcej (9,46 proc. DNB, czyli 84 mld euro). W przypadku Polski zyski z funkcjonowania jednolitego rynku są szacowane na 43,83 mld euro rocznie, co odpowiada 7,1 proc. DNB.Fińska prezydencja chce posunąć do przodu prace nad wieloletnim budżetem, choć jej ostatnia propozycja, zakładająca zmniejszenie środków w porównaniu z projektem KE, została mocno skrytykowana przez tzw. państwa kohezyjne (biedniejsze kraje członkowskie UE - PAP), w tym Polskę. Sprawa ma trafić w grudniu na szczyt UE, ale niewiele wskazuje na to, by do porozumienia miało dojść już teraz.