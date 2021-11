KE zwleka z zatwierdzeniem KPO ze względów politycznych

Komisja Europejska zwleka z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy głównie ze względów politycznych - ocenił w czwartek w Brukseli minister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda. Podkreślił też, że każdy dzień opóźnienia przynosi straty polskiej gospodarce.

Grzegorz Puda przyjechał do Brukseli na posiedzenie ministrów krajów UE odpowiedzialnych za politykę spójności oraz kolejną rundę negocjacji z Komisją w sprawie KPO.

Zdaniem rządu, każdy dzień, o który Komisja przedłuża zatwierdzenie KPO ze względów głównie politycznych, to jest dzień, w którym traci Polska, polska gospodarka, Polacy.

Jednym z argumentów RP w negocjacjach z KE jest fakt, że Polska należy do unijnych liderów, jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszy i nie ma problemów z korupcją w tej sferze.

Negocjacje z Komisją

Nie ma korupcji

Ujawnił również, że jednym z argumentów RP w negocjacjach z KE jest fakt, że Polska należy do unijnych liderów, jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszy i nie ma problemów z korupcją w tej sferze.



- Jesteśmy liderem w wykorzystaniu środków europejskich. Jednym z największych państw, które w najlepszy sposób wykorzystuje środki europejskie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, ze Polska lepiej to robi niż duże państwa UE, nawet starej Europy. W niektórych państwach, w których została podniesiona kwestia korupcji, udało się dużo wcześniej nawiązać porozumienie i tam umowy są podpisane - zauważył.



Pytany, czy list pięciu frakcji Parlamentu Europejskiego do KE, w którym domagają się one wstrzymania zatwierdzenia polskiego KPO, może spowodować dalszą zwłokę, odparł: "Są frakcje, które chciałyby, aby Polska rozwijała się wolniej. Są też osoby, które bardzo często podkładają nam nogi. Można powiedzieć, że polski rząd, nasze ministerstwo, walczy o Polskę, a bardzo często opozycja walczy przeciw Polsce i to jest ta różnica".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl