Kempa (SP): wyrok TK ma fundamentalne znaczenie dla sprawy kopalni Turów

Wyrok TK ws. prymatu polskiej konstytucji nad prawem UE ma fundamentalne znaczenie dla sprawy kopalni Turów – oceniła w piątek w Bogatyni europosłanka Beata Kempa (Solidarna Polska)

Polityk Solidarnej Polski podkreśliła, że w czwartkowym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał na "prymat polskiej konstytucji nad prawem UE we wszelkich odsłonach, w tym przede wszystkim w odsłonach interpretacyjnych".

"Wyrok TK wpisuje się też w decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, decyzję krzywdząca dla Turowa i dla państwa Polskiego. Ma też on fundamentalne znaczenie dla sprawy kopalni Turów" - podkreśliła Kempa podczas konferencji prasowej w Bogatyni.

"Jak zrozumieliśmy z sentencji wczorajszego uzasadnienia wyroku, niezgodne z konstytucją jest wszelkie prawotwórstwo TSUE, które wykracza poza kwestie związane z kompetencjami UE, a tak w sensie formalnoprawnym stało się z Turowem" - dodała. Według niej nie może być tak, że jeśli "jest spór między dwoma państwami", to "na podstawie tylko zarządzenia tymczasowego" TSUE wymierzane są kary wobec do jednego z nich.

"Tyle Unii, na ile zgodziliśmy się w traktatach i nic ponadto" - podkreśliła Kempa.

"Oddaliśmy obszary kompetencji pod władanie prawa UE w podstawowych zakresach" - mówiła. Według niej obecnie "w wielu zakresach prawo do decydowania uzurpuje sobie" Komisja Europejska; "do procedowania" - Parlament Europejski, a do wydawania "zaskakujących orzeczeń" - TSUE. "To jest niezgodne z polską konstytucją, a więc nie może być bytem prawnym w tym zakresie" - dodała.

Europosłanka oceniła ponadto, że będzie posługiwać się dokumentem, jakim jest czwartkowy wyrok TK, w swoich działaniach w Parlamencie Europejskim, w relacjach poseł - KE. Jej zdaniem to KE nie szanuje europejskiego prawa. "Umówiliśmy się w traktacie na pewne kwestie, które są niedochowywane" - uważa Kempa. Zapewniła jednak, że Polska nie chce wyjść z UE. "Ktokolwiek tak mówi, to jest to jego pobożne życzenie" - podkreśliła.

Kempa przekonywała, że w sprawie Turowa "nie można zrobić kroku w tył". "TSUE nie może jednym pociągnięcie pióra, bez kontaktu z jakimkolwiek ekspertem w sposób nieuprawiony wygaszać kopalni. To zagraża nie tylko bytowi ekonomicznemu rodzin z Bogatyni, ale też bezpieczeństwu energetycznemu państwa i środowisku" - mówiła.

Poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska) podkreślił z kolei, że turoszowski kompleks jest dziś "symbolem obrony polskiej suwerenności". "Wczorajszy wyrok TK zamyka sprawę (Turowa - przyp. PAP) przed TSUE" - powiedział. W jego opinii wyrok ten przesądza, że postanowienia TSUE w tej sprawie przekraczają poza jego kompetencje. "Nie ma polskiej zgody na to, aby TSUE uzurpował sobie jakiekolwiek prawa do przekraczania kompetencji, łamania porządku gospodarczego i społecznego, a przede wszystkich prawnego suwerennego państwa jakim jest Polska" - mówił Kowalski

W maju TSUE - odpowiadając na wniosek Czech - nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął rozmowy ze stroną czeską. 20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Do tej pory odbyło się 17 spotkań przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych ze stroną czeską. Rozmawiali także eksperci i przedstawiciele samorządów oraz kierownictwo kopalni. 30 września minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że rozmowy polsko-czeskie ws. kopalni Turów zakończyły się fiaskiem.

