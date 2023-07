KERM potwierdził rządową pomoc dla rolników w wysokości ponad 10 mld zł

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pod przewodnictwem ministra Henryka Kowalczyka potwierdził rządową pomoc dla polskich rolników w wysokości ponad 10 mld zł - poinformowano na stronie kancelarii premiera. Dodano, że chodzi o m.in. dopłaty do skupu zbóż, czy zakupu nawozów.

We wtorek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM), którego szefem jest Henryk Kowalczyk omówił wpływ wojny na sytuację polskiego sektora rolnego. "Ponad 10 mld zł zostało już wydatkowanych lub zabezpieczonych na realizację programów pomocowych dla polskiego rolnictwa. Programy te realizowane są na bieżąco i zakładają dopłaty do: skupu zbóż, kukurydzy, zakupu nawozów, paliw, materiału siewnego oraz kredytów dla rolników" - podkreślono.

Wyjaśniono, że w trakcie obrad KERM wskazano główne kierunki pomocy rządu jednocześnie omawiając efekty obecnych działań podejmowanych przez instytucje rządowe, w tym przede wszystkim pomoc na rynku zbóż oraz nawozów.

Poinformowano, że na wniosek Kowalczyka, minister rolnictwa będzie na bieżąco monitorował sytuację sektora rynku rolnego. "Przed końcem żniw minister Robert Telus przedstawi Komitetowi ponowną informację w tym zakresie" - poinformowano.

Resort rolnictwa wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, przyjętymi w trybie obiegowym, zostały przyjęte zmiany w niektórych programach pomocowych dla rolników. Do 15 lipca br. (wcześniej 30 czerwca) został przedłużony termin sprzedaży, a do 31 lipca 2023 r. termin składania wniosków o pomoc do sprzedanych zbóż i rzepaku lub rzepiku. Z kolei do 15 maja br. (wcześniej 31 marca) został przedłużony termin zakupu, a do 31 lipca 2023 r. termin składania wniosków o pomoc do zakupu nawozów.

Minister Robert Telus informował ponadto, że podjęto decyzję ws. skierowania pomocy dla firm skupujących polską kukurydzę. Będą one mogły otrzymać dopłatę 200 zł do sprzedanej tony. Resort zapowiedział, że będzie dokładnie skontrolowane, czy kukurydza faktycznie została zakupiona w Polsce - bo tylko ta będzie objęta pomocą. Dodano, że potrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie tej pomocy.

