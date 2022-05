KGHM ciągnie indeksy w dół

Trwa czarna passa KGHM. W ciągu miesiąca akcje miedziowego giganta potaniały o ponad jedną czwarta. Tylko podczas poniedziałkowej sesji papiery koncernu traciły na wartości 5,5 proc. To efekt obaw o koniunkturę chińskiej gospodarki.

Początek tygodnia nie był zbyt udany na warszawskim parkiecie - indeks największych spółek WIG 20 tracił ponad 1 proc. Ponad 2 proc. traciły PKO BP i Pekao. Liderem spadków był jednak KGHM.

Akcje KGHM traciły na wartości podczas poniedziałkowej sesji nawet 5,5 proc. i była to kolejna spadkowa sesja miedziowego koncernu - przez ostatni miesiąc papiery koncernu potaniały o jedną czwartą.

KGHM mocno odczuwa spadek cen miedzi w ostatnim miesiącu - od 20 kwietnia metal ten potaniał o ok. 1 tys. dolarów za tonę - z 10,3 tys. dolarów za tonę do ok. 9,3 tys. dolarów. Trzeba jednak zauważyć, że ceny miedzi w ten sposób wróciły do - i tak stosunkowo wysokiego - poziomu sprzed mniej więcej roku.

Znacznie bardziej na kurs spółki wpływają niepokoje o perspektywy chińskiej gospodarki - ostatnie tygodnie przyniosły falę obostrzeń związanych z kolejną pandemii COVID-19 (m.in. lockdown w 26-milionowym Szanghaju), co może oznaczać znacznie zmniejszenie aktywności gospodarczej Państwa Środka. A ponieważ Chiny są jednym z głównych konsumentów surowców, rynki obawiają się spadku popytu, a co za tym idzie i spadku cen.

Optymizmem nie napawają również ostatnie odczyty koniunktury PMI dla chińskiego przemysłu - w marcu i kwietniu kształtowały się one poniżej 50 pkt., co oznacza oczekiwanie, że chińska gospodarka spowolni. Kwietniowy PMI z Chin jest najniższy od odczytu za luty 2020 r., kiedy pandemiczny kryzys dopiero rozwijał się na całym świecie.

W tle są również oczywiście obawy przed długofalowymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę i możliwymi dalszymi zaburzeniami łańcuchów dostaw, ale także efektami sankcji, które może odczuć całą globalna gospodarka.

