KGHM daje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji szpitalom, hospicjom i placówkom medycznym

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazuje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym w całej Polsce. Pierwsze partie płynu już trafiły do personelu medycznego - podano w komunikacie.

Służby prasowe kombinatu miedziowego poinformowały, że Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazuje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym. Nitrosept to płyn wyprodukowany przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM. Specjalną linię technologiczną do produkcji płynu dezynfekującego uruchomiła spółka NITROERG, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe.

Jak podano w opublikowanym komunikacie, to część pomocy w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. "Do tej pory Polska Miedź wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM włączyła się m.in. w produkcję środków do dezynfekcji (NITROERG) czy produkcję maseczek i fartuchów i ochronnych, co robi spółka KGHM ZANAM. Fundacja KGHM wsparła m.in. zakup respiratorów" - czytamy w komunikacie.

Do Polski trafił także pierwszy z transportów ze sprzętem medycznym zakupionym przez KGHM w Chinach. Lubińska spółka kupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 15 mln USD.

"W sumie przetransportowanych będzie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów. Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, które będzie decydować o jego dokładnym przeznaczeniu" - poinformowano w komunikacie.