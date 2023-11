KGHM: NuScale Power nie wypowiedział umowy KGHM

NuScale Power nie wypowiedział umowy KGHM - poinformowała spółka w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych, odnosząc się do wcześniejszych doniesień "Rzeczpospolitej".

"Rzeczpospolita" podała wcześniej, że dowiedziała się nieoficjalnie, iż Amerykanie w czwartek, 9 listopada, polskiego czasu, wypowiedzieli umowę KGHM. "Zapytaliśmy koncern, na jakim etapie jest umowa z NuScale oraz jakie ewentualne kary grożą za jej wypowiedzenie. Koncern zobowiązał się do odpowiedzi w piątek, 10 listopada" - wskazano.

"NuScale_Power nie wypowiedział umowy KGHM. Więcej informacji dot. programu atomowego KGHM przekażemy jutro po godz. 10 w komunikacie prasowym" - odpowiedział KGHM we wpisie na platformie X (dawny Twitter).

Gazeta wskazała, że w środę, 8 listopada, wieczorem polskiego czasu firma NuScale poinformowała o zakończeniu porozumienia z podmiotami w stanie Utah w sprawie zakończenia rozwoju projektu małych reaktorów jądrowych firmy. NuScale planowało opracować projekt obejmujący sześć reaktorów o mocy 462 MW we współpracy z Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) i uruchomić go w 2030 r., ale kilka miast wycofało się z projektu ze względu na wzrost kosztów. Według "Rzeczpospolitej" projekt w Utah miał stać się podglądowym dla tego, który w Polsce amerykańska firma miała wybudować we współpracy z KGHM.

W 2022 r. KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. 14 lipca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało w tej sprawie decyzję zasadniczą.

Decyzja resortu to ogólna opinia w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW - wyjaśnił koncern w komunikacie. Zaznaczono, że wniosek przygotowano m.in. w oparciu o dokumentację projektu, który uzyskał już końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

KGHM wytypował miejsca, gdzie mógłby postawić małe reaktory atomowe w Dolnośląskim i w województwach sąsiadujących. Małe reaktory modułowe mają moc nie większą niż 300 MW. Moc tradycyjnych, "dużych" reaktorów mieści się zwykle w przedziale 600-1500 MW.