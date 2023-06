KGHM podpisał list intencyjny z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

KGHM Polska Miedż S.A. podpisał list intencyjny z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W planach są wspólne inicjatywy edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i kampanie społeczne dotyczące wiedzy obronnej oraz promowania pokoju.

Współpraca, promowanie działań na rzecz pokoju i obronności państwa - to cele wymienione w komunikacie przesłanym przez KGHM, a dotyczące listu intencyjnego, który w poniedziałek miedziowa spółka podpisała z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

"Rosyjska agresja na Ukrainę postawiła przed nami nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, w tym ocenę aktualnych i przyszłych zagrożeń. Tym bardziej potrzebujemy działań związanych z budowaniem wspólnoty i szacunku do służby wojskowej. KGHM to firma, w której DNA głęboko wpisane są wartości i tradycje, a na naszą załogę zawsze możemy liczyć, czy to w akcjach wolontariackich czy kampaniach społecznych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A Tomasz Zdzikot.

"Weterani wojskowych misji zagranicznych ryzykowali swoje życie i zdrowie, realizując zadania mające wpływ na bezpieczeństwo Polski. Historia pokazała, że nasze zaangażowanie wynikające ze zobowiązań NATO, Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych daje wymierne rezultaty zwiększając nasze znaczenie na arenie międzynarodowej. Jesteśmy winni weteranom szacunek i wsparcie. KGHM wspiera weteranów i może liczyć na ich wzajemność" - powiedziała mjr dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Sygnatariusze listu będą prowadzić wspólne inicjatywy edukacyjne czy sportowe, ale też popularyzować wiedzę o udziale mundurowych i weteranów w działaniach poza granicami państwa. W planach są szkolenia czy spotkania z weteranami, projekty na rzecz integracji środowiska weteranów i ich rodzin.

Już jesienią KGHM i Centrum Weterana zorganizują w Zagłębiu Miedziowym Bieg Pokoju z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy pierwszego uczestnictwa polskich Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych, w których do chwili obecnej wzięło udział ponad 120 tys. personelu wojskowego i żołnierzy.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Instytucja pełni funkcję ośrodka, w którym weterani oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych. Centrum aktywnie współpracuje m.in. organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.

