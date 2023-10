KGHM podpisał z WOC list intencyjny dot. cyberbezpieczeństwa

Wspólne szkolenia z obszarów cyberbezpieczeństwa i IT zakłada podpisany we wtorek przez KGHM i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni list intencyjny. Projekt koordynować będzie Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI), wyspecjalizowany oddział miedziowej spółki – podał we wtorek w komunikacie KGHM.

Prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot podkreślił, że Wojsko Polskie jest w system cyberbezpieczeństwa instytucją kluczową. "Współpraca na tym polu to dla KGHM możliwość wzmacniania systemu zdolnego po przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w sieci i nie tylko. Liczymy na bliską współpracę naszych specjalistów z wojskowymi ekspertami" - powiedział Zdzikot, cytowany w komunikacie miedziowej spółki.

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dywizji Karol Molenda zwrócił z kolei uwagę, że współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa w zwalczaniu coraz bardziej zaawansowanych cyberataków. "Organizacje, instytucje rządowe, korporacje i służby muszą wymieniać informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach, aby skutecznie bronić się przed cyberatakami" - powiedział generał.

W liście intencyjnym wskazano na współpracę MON oraz KGHM na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w kraju. "Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Planowane są m.in. działania promocyjne dotyczące tego tematu oraz wspólne projekty związane z bezpieczeństwem" - napisano w komunikacie. W planach są również wspólne szkolenia z zakresu reagowania na incydenty oraz analizy dotyczące działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w tzw. domenie operacyjnej jaką jest - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - także cyberprzestrzeń. WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne. DKWOC odpowiada w resorcie obrony narodowej za obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.

Do zadań WOC należą zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu, prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą.

W komunikacie podkreślono, że KGHM od 2022 r. jest organizatorem cyberpoligonu dla spółek z sektora energetycznego i branży wydobywczej. Warsztaty służą przygotowaniu zespołów z poszczególnych firm i spółek na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Z kolei oddział KGHM, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji prowadzi program edukacyjny "Cyfrowa Przyszłość Miedzi" skupiony wokół tematów związanych z cyfryzacją, cyberbezpieczeństwem i rozwojem nowoczesnych technologii. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych: techników, w których funkcjonują klasy o profilu informatycznym oraz liceów ogólnokształcących z kierunkami ścisłymi - przyszłymi potencjalnymi studentami kierunków informatycznych. Chęć współpracy z KGHM zadeklarowało już osiem szkół z Zagłębia Miedziowego i województwa lubuskiego - podano.