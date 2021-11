KGHM przekazał SG i wojsku m.in. termoaktywną odzież, powerbanki i ogrzewacze do rąk

Termoaktywna odzież, powerbanki, latarki, ogrzewacze do rąk i artykuły spożywcze przekazał KGHM funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom, którzy uczestniczą w działaniach przy granicy z Białorusią.

Jak poinformował we wtorek w komunikacie KGHM, miedziowa spółka przekazała wparcie do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. "Pogranicznicy otrzymali kilka tysięcy ogrzewaczy do rąk, kubki termiczne, powerbanki, latarki, artykuły spożywcze, ale też bieliznę i bluzy termoaktywne" - podano w komunikacie.

"Dziś bardzo ważne jest wsparcie dla tych, którzy dzielnie bronią naszych granic - jako KGHM od trzech tygodni przekazujemy dla Straży Granicznej i Wojska Polskiego bluzy termiczne, latarki, ogrzewacze do rąk, bieliznę termoaktywną czy powerbanki. Dziękujemy za wasze poświęcenie" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

W komunikacie podkreślono też, że KGHM aktywnie włącza się w akcje pomocowe w całym kraju. "Od początku pandemii firma wspiera działania rządu m.in. przygotowując dwa szpitale tymczasowe na Dolnym Śląsku czy przekazując środki sanitarne do placówek medycznych, instytucji samorządowych i domów pomocy społecznej. Miedziowa spółka pomagała osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Na bieżąco, poprzez Fundację KGHM dotujemy organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności" - napisano.

