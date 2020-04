KGHM: sprzęt medyczny sprowadzony do Polski spełnia najwyższe normy jakości

Sprzęt medyczny sprowadzony do Polski przez KGHM spełnia najwyższe normy jakości - poinformowała w piątek spółka.

W komunikacie zaznaczono, że sprzęt medyczny, w tym maski ochronne, sprowadzony w ostatnich tygodniach na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. z Chińskiej Republiki Ludowej "spełniają wszystkie, niezbędne elementy jakości zgodne z wymogami Komisji Europejskiej, w tym certyfikat zgodności z normą EN 149:2001 + A1:2009". To - jak wskazano - uprawnia sprowadzone produkty do oznakowanie znakiem CE.

Zaznaczono, że zakupiony sprzęt ma też dodatkowo tzw. "potwierdzenie z laboratorium" oraz deklarację zgodności z (UE) nr 2016/425.

"Te certyfikaty pozwalają na dopuszczenie do użytkowania produktów w naszym kraju. Ponadto producenci sprzętu importowanego przez naszą Spółkę są na liście podmiotów zarejestrowanych przez Państwową Administrację Produktów Medycznych Chińskiej Republiki Ludowej" - czytamy w komunikacie KGHM.

Spółka dodaje, że 31.03.2020 r. Ministerstwo Handlu ChRL, Generalna Administracja Celna i Krajowa Administracja Produktami Medycznymi wprowadziły prawo dotyczące podjęcia działań mających na celu uporządkowanie eksportu wyrobów medycznych.

W związku z tym - jak czytamy - eksporterzy towarów takich jak: testy do wykrywania wirusa SARS CoV-2, maski medyczne, odzież ochronna, respiratory i termometry na podczerwień będą zobowiązani do: posiadania krajowych certyfikatów jakości i rejestracji przez Państwową Administrację Produktów Medycznych, a także złożenia oświadczenia, że eksportowany towar spełnia wymogi jakości i posiada konieczne certyfikaty w kraju (regionu), do którego są wysyłany.

Podkreślono, że sprzęt zakontraktowany przez KGHM Polska Miedź S.A. spełnia wszelkie normy jakości obowiązujące w ChRL jako kraju producenta oraz normy obowiązujące w Unii Europejskiej.