KGHM: wyniki zagranicznych aktywów KGHM są najlepsze w historii

Wyniki zagranicznych aktywów KGHM są najlepsze w historii. W przypadku kopalni Sierra Gorda w Chile odwróciły się przepływy finansowe; pieniądze już nie płyną z Polski do Chile, tylko z Chile do Polski – mówił w czwartek prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie zarząd KGHM omówił wyniki Grupy KGHM za 2021 r. Raport roczny opublikowano w środę.

Jak podano, Grupa Kapitałowa KGHM zamknęła ubiegły rok wysoką wartością skorygowanej EBITDA, która wyniosła 10,3 mld zł. Aktywa netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 6,1 mld zł, osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł. Wpływ na wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali, obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie.

Skonsolidowany wynik netto wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 242,5 proc., do kwoty 6,2 mld zł. Wynik netto jednostkowy KGHM wzrósł o 190,6 proc. do 5,2 mld zł.

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński podkreślił, że w ubiegłym roku miedziowa spółka obniżyła wskaźnik zadłużenia do najniższego historycznie poziomu od momentu zakupu aktywów zagranicznych. "Najlepsze w historii są również wyniki naszych zagranicznych aktywów; tutaj wspomnę o kopalni Sierra Gorda; wszyscy pamiętam jak trudny to jest projekt - zmiana podejścia do tej inwestycji, szereg optymalizacji, to przynosi efekt. Doskonała kondycja finansowa pozwoliła pierwsze raz w historii chilijskiej inwestycji na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki - pieniądze już nie płyną z Polski do Chile, tylko z Chile do Polski" - mówił Chludziński.

Prezes podkreślił, że głównym wyzwaniem dla KGHM, "biznesową racją stanu spółki" jest kwestia taniej, a jednocześnie stałej, jeśli chodzi o dostawy, energii.

Chludziński uważa, że nie ma "innego, logicznego sposobu" na rozwój przemysłu w Europie w oparciu o czystą energię, niż energia jądrową. "Dlatego KGHM z firmą NuScale Power podpisały umowę ws. rozpoczęcie prac nad wdrożeniem technologii reaktorów modułowych w Polsce. Technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko, ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu" - mówił.

Prezes dodał, że KGHM chce też aktywnie wykorzystywać odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę, energię wiatrową czy rozwiązania wodorowe.

Chludziński podkreślił przy tym, że przemysł miedziowy "jest przyszłością". "Taki surowiec jak nasz, w czasach koniunktury gospodarczej, jest jednym z najbardziej opłacalnych biznesów - stabilny i racjonalny. Miedź jest surowcem przyszłości w kontekście nowych technologii; rozwoju energetycznego" - mówił Chludziński.

W tym kontekście prezes wymienił też przemysł motoryzacyjny, gdzie - jak mówił - "jeden samochód elektryczny potrzebuje średnio 160 kg miedzi". "To jest dla nas dobry prognostyk na rozwój biznesu" - mówił Chludziński.

W 2021 r. grupa zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3 proc., tj. o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 r. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton dla udziału 55 proc.) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą na miedź, przełożył się na ponad 26 proc. wzrost przychodów grupy, które wyniosły 29,8 mld zł - podkreśliła spółka.

W raporcie wskazano, że w Sierra Gorda wzrosła zarówno produkcja miedzi płatnej (+28 proc.), jak i zysk operacyjny w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2,4-krotny wzrost na 55 proc. udziale KGHM Polska Miedź). Sytuacja finansowa chilijskiej kopalni KGHM pozwoliła, pierwszy raz w historii, na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki.

Zaznaczono, że jednym z kluczowych projektów KGHM będzie wdrożenie małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR - Small Modular Reactor). Spółka podpisała w tej sprawie umowę z amerykańskim dostawcą technologii, firmą NuScale Power. Do tego KGHM przystąpił do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma zaangażowana jest również w budowę Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, widząc potencjał do wykorzystania wodoru m.in. w hutach.

