KGHM zakłada w 2021 r. utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie 2 - 2,5 mld zł

KGHM zakłada, że poziom nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w 2021 r. utrzymany zostanie na poziomie 2 do 2,5 mld zł. Miedziowa spółka zakłada też w przyszłym roku utrzymanie stabilnej średniorocznej produkcji górniczej na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku oraz średniorocznej produkcji miedzi elektrolitycznej na poziomie 540 tys. ton.

Przyszły rok będzie kolejnym, w którym realizowana ma być Strategia KGHM na lata 2019 - 2023. Opiera się ona czterech obszarach rozwoju miedziowej spółki - elastyczności, efektywności, ekologii oraz e-przemyśle.

Wśród przyszłorocznych inwestycji spółka wskazuje m.in. na rozwój alternatywnych źródeł energii.

W 2021 r. będą kontynuowane projekty eksploracyjne na terenie Polski, poza Zagłębiem Miedziowym.

W 2021 r. KGHM zakłada, że w polskich kopalniach należących do spółki utrzymana zostanie średnioroczna produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku. Z kolei średnioroczna produkcja miedzi elektrolitycznej ma być utrzymana na poziomie 540 tys. ton. - podała spółka w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące przyszłorocznych prognoz i planów rozwojowych.

Jak wskazano, KGHM z założenia utrzymuje poziom nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na poziomi 2 - 2,5 mld zł. "Na ten moment jest to realny i wystarczający poziom. Aktualnie trwają prace nad ostatecznym zatwierdzeniem budżetu na 2021 r." - podała spółka.

Wśród przyszłorocznych inwestycji spółka wskazuje m.in. na rozwój alternatywnych źródeł energii. W ramach szeregu przedsięwzięć z tego obszaru kontynuowany będzie projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie piaskowni "Obora" oraz budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych na terenie Huty Miedzi Głogów.

KGHM chce do 2030 r. połowę swojego zapotrzebowania energetycznego zaspokajać z własnych źródeł, w tym z OZE. "W ciągu najbliższych 24 miesięcy planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów" - podała spółka.

Miedziowa spółka w przyszłym roku będzie też kontynuowała Program Udostępnienia Złoża, w ramach którego prowadzone są m.in. projekty: budowy Szybu GG-1, budowy Szybu GG-2 "Odra" czy budowy Szybu Gaworzyce. "Wśród strategicznych inwestycji kontynuowanych w 2021 r. jest także Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" i Budowa Kwatery Południowej. Rozpoczęcie sukcesywnego deponowania odpadów na obiekcie zaplanowano na marzec 2021 r., a zakończenie budowy do czerwca 2022 r." - zaznaczono.

KGHM poinformował też, że w 2021 r. będą kontynuowane projekty eksploracyjne na terenie Polski, poza Zagłębiem Miedziowym. "Mamy kilka rozpoczętych procesów koncesyjnych jak Bytom-Odrzański, Kulów-Luboszyce czy Retków, w którym jesteśmy już na etapie zrealizowanego otworu wiertniczego, w ramach II etapu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych" - wskazała spółka.

Aktywa zagraniczne KGHM

KGHM w przyszłym roku zakłada też optymalizację portfela jeśli chodzi o zagraniczne aktywa. Program optymalizacyjny zmierzający do poprawy pracy kopalni oraz zakładu przetwórczego wprowadzany jest w chilijskim kompleksie Sierra Gorda. Jak podała spółka, w kopalni Sierra Gorda KGHM zbliżył się do zakładanego za trzy lata celu osiągnięcia minimalnego średniorocznego dziennego przerobu rudy na poziomie 130 tys. ton.