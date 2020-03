Kidawa-Błońska: miliony Polaków stracą pracę, jeżeli rząd nie podejmie zobowiązań

Miliony Polaków stracą pracę, jeżeli rząd nie podejmie zobowiązań dotyczących polskiej gospodarki - oceniła w środę wicemarszałek Sejmu, kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Czekamy na propozycję rządu - dodała.

W piątek Sejm ma zająć się rządowymi propozycjami pakietu antykryzysowego, która ma zniwelować negatywne skutki pandemii koronawirusa dla polskiej gospodarki.

"Przed nami bardzo ważny temat, czyli polska gospodarka, zapewnienie miejsc pracy. Jeżeli nie zrobimy wszyscy jakiegoś poważnego, odpowiedzialnego działania, jeżeli rząd nie podejmuje zobowiązań, (to) za chwilę miliony Polaków stracą pracę" - podkreśliła w Onet Rano Kidawa-Błońska.

"Czekamy na propozycję rządu, mam nadzieję, że ta ustawa się pojawi, ale wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę szybko te decyzje podjąć. Jest zgoda wśród opozycji, że to są tematy, które nie mogą być odłożone na późniejszy termin, a my zajmujemy się wszystkim innym, a nie tym, co najważniejsze" - dodała wicemarszałek.

Kidawa-Błońska skrytykowała także podtrzymywanie przez rządzących terminu wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 10 maja. "Jest coś takiego jak odpowiedzialność - nie tylko za siebie, ale za społeczeństwo i kraj, w którym żyjemy i to lekkie mówienie: +możemy zrobić w maju wybory+ jest nieodpowiedzialne" - przekonywała. Jak wskazała, obecnie w Polsce jest wiele innych problemów do rozwiązania, m.in. w służbie zdrowia i edukacji. "Żądamy, żeby termin wyborów został przeniesiony na termin bezpieczny dla Polaków" - podkreśliła.

Kandydatka KO na prezydenta była także pytana o to, czy rozważa możliwość wycofania się z wyborów prezydenckich, jeżeli termin 10 maja zostanie utrzymany. "Jeżeli nie będzie możliwe prowadzenie wyborów w normalny sposób, ale to nie jest zadanie dla kandydatów. To jest zadanie dla premiera, który musi podnieść głowę i powiedzieć: nie da się tych wyborów w tym terminie przeprowadzić" - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

"To premier będzie brał odpowiedzialność za to, jeżeli nie odwoła wyborów" - dodała.