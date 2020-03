Kidawa-Błońska: pomoc dla przedsiębiorców musi być bardzo szybka

Pomoc dla przedsiębiorców musi być bardzo szybka; potrzebne jest uproszczenie procedur i podejście długoterminowe - podkreśliła w poniedziałek kandydatka KO na prezydenta, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami.

Kidawa-Błońska rozmawiała za pośrednictwem Facebooka z przedsiębiorcami, którzy wskazywali, że rządowe działania mające ograniczyć negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa idą w dobrą stronę, ale są one niewystarczające.

Przekonywali, że pomoc krótkoterminowa, np. na trzy miesiące, nie wystarczy, by utrzymać miejsca pracy. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zawieszenie obowiązkowych płatności składek. Przedstawiciele firm podkreślali, że regulacje powinny trwać do odwołania.

Przedsiębiorcy w rozmowie z kandydatką na prezydenta wskazywali ponadto, że problem polskich firm polega na tym, że nie dysponują one dużym kapitałem - głównie są to małe lub średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkanaście, kilkadziesiąt osób.

Kidawa-Błońska zgodziła się z przedsiębiorcami, że pomoc musi być szybka i długoterminowa. "Pomoc musi być bardzo szybka. Muszą to być proste oświadczenia zamiast zbiurokratyzowanych formularzy, które trzeba wypełniać. Na to nie ma czasu, nikt nie będzie w stanie tego zweryfikować" - zaznaczyła.

"Potrzebne jest uproszczenie procedur, szybka pomoc i myślenie trochę więcej niż o dwóch, czy trzech miesiącach, które są przed nami. Musi być to myślenie bardziej całościowe, co będzie za pół roku, co będzie za rok" - wskazała wicemarszałek Sejmu.

Przyznała, że nadchodzący kryzys dotknie także wielu krajów europejskich. "My musimy być w tym na tyle dobrzy, by ochronić nasze firmy, żeby one miały potem szanse normalnie funkcjonować na rynku. Szybkość, współpraca i proste procedury - to jest to, co możemy zrobić w tej chwili" - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, jest obecnie konsultowany i pod koniec tego tygodnia ma być rozpatrywany przez Sejm, jak wynika ze wstępnego harmonogramu izby.

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej przewiduje mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych). W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).

Prezydent Andrzej Duda informował, że w projekcie mają znaleźć się jednak rozwiązania, zgodnie z którymi zwolnieni z płacenia przez 3 miesiące składek na ZUS będą samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br. Składek tych nie będzie trzeba zwrócić w przyszłości. Ponadto w pakiecie ma znaleźć się gwarancja, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy.