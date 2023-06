Kiedy inflacja będzie w końcu jednocyfrowa? Ekonomiści stawiają sprawę jasno

Z najnowszej ankiety Obserwatora Finansowego, portalu ekonomicznego działającego w ramach Narodowego Banku Polskiego, przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że zdecydowana większość spodziewa się spadku inflacji poniżej 10 procent jeszcze przed końcem 2023 roku.

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował w komunikacie, że z najnowszej ankiety Obserwatora Finansowego przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że 88 procent z nich spodziewa się spadku inflacji poniżej 10 procent jeszcze przed końcem tego roku. Z czego 77 procent badanych uważa, że będzie to we wrześniu lub w ostatnim kwartale 2023 roku. Jeszcze miesiąc temu podobnego zdania było 60 procent ankietowanych.

Również w stosunku do poprzedniej ankiety wzrosło grono ekspertów wskazujących na to, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP jesienią 2023 roku we wrześniu lub w czwartym kwartale tego roku.

Ekonomiści ankietowani przez Obserwatora Finansowego widzą możliwość obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku

Połowa ankietowanych widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowanych o 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku, natomiast 34 procent jest zdanie, że stanie się to dopiero w 2024 roku.

Ankieta Obserwatora Finansowego została przeprowadzona wśród 115 ekonomistów w 24 ośrodkach w dniach od 31 maja do 5 czerwca 2023 roku, czyli jeszcze przed ogłoszeniem decyzji po czerwcowym posiedzeniu RPP, które zakończyło się 6 czerwca. Główna stopy refinansowa NBP pozostaje na niezmienionym poziomie 6,75 procent od września ubiegłego roku.

Główna stopa refinansowa NBP pozostaje na tym samym poziomie od września 2022 roku

Ekonomiści uczestniczący w badaniu ankietowym na co dzień działają w: Banku Pekao, PKO BP, Banku Pocztowym, PZU, TFI PZU, Polskim Instytucie Ekonomicznym, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Poznaniu, SGH w Warszawie, Uniwersytecie Wrocławskim, WSB w Poznaniu i WSB w Warszawie, SGGW, Uniwersytecie Szczecińskim. UKSW i KUL w Lublinie , Quercus TFI, Warsaw Enterprise Institute, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, BTFG Audit/BTFG Advisory i Polska Sieć Ekonomii.

Trudno nie zauważyć, że przy przeprowadzaniu ankiety pominięte zostały banki z kapitałem zagranicznym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także niezależne ośrodki myśli ekonomicznej.

