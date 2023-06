Kiedy obniżka stóp procentowych? Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada ważny ruch

Prezes Narodowego Banku Polski Adam Glapiński na środowej konferencji prasowej zapowiedział, kiedy w Polsce może dojść do obniżki stóp procentowych.

Inflacja będzie spadać i we wrześniu może mieć już poziom jednocyfrowy, powiedział prezes Narodowego Banku Polski Adam Glapiński.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy nie wpłyną znacznie na wzrost PKB Polski, za to mogą lekko napędzić inflację, mówił także szef NBP.

Jego zdaniem wprowadzenie euro w Polsce nie wywoła katastrofy, ale spowolni wzrost gospodarczy.

- Formalnie nie zakończyliśmy cyklu podwyżek. Zostawiamy sobie furtkę. W zależności od sytuacji możemy podnieść, możemy obniżyć. Jeśli będzie pewne, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie spadać, jeśli to będzie poniżej 10 proc., to obniżymy. Ale jeśli nie zejdzie, to nie oddaję za to życia — powiedział na środowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polski Adam Glapiński.

Szef NBP stwierdził podczas oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju, że polska gospodarka rozwija się znowu w zaskakująco dobrym tempie i ponownie osiąga szybki wzrost, który jest najdynamiczniejszy w całej Europie.

- W ciągu 8-10 lat zbliżymy się do krajów najwyżej rozwiniętych i będziemy w innym świecie. Poziom życia będzie porównywalny do Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch – zapewniał Glapiński.

Jak dodał, chociaż w pierwszej połowie roku dynamika wzrostu PKB była ujemna, teraz się odbija.

Glapiński zapewnia, że inflacja będzie spadać, a we wrześniu może osiągnąć poziom jednocyfrowy

- Aktywność gospodarcza i konsumpcja osłabły, ale z punktu widzenia NBP to dobra wiadomość, bo niższy popyt oznacza, że presja inflacyjna jest mniejsza więc inflacja będzie spadać – mówił.

Prezes NBP przekonywał, że w Polsce realizuje się scenariusz miękkiego lądowania, co oznacza, że mamy niski wzrost gospodarczy, ale nie recesję, a łagodna dynamika wzrostu PKB to najlepsza droga do wyjścia z inflacji.

- Trzeba z tego wyjść, bo inflacja to zło, ale nie możemy pozwolić na to, żeby doszło do recesji, bo to poskutkuje bezrobociem – ostrzegał Glapiński.

- Mamy o 11 proc. wyższe PKB niż przed pandemią, czyli niż w czwartym kwartale 2019 roku, a to bardzo dobra wiadomość – dodał.

Zdaniem Glapińskiego Polsce pomaga silny eksport, którego głównymi odbiorcami są Niemcy i Czechy, a skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce jest znacznie wyższy niż w innych krajach europejskich, co pokazuje imponującą siłę polskiej gospodarki.

Środki z KPO nie napędzą wzrostu gospodarczego, ale mogą lekko podnieść inflację

Glapiński zapewnił, że brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie ma dużego znaczenia dla wzrostu gospodarczego Polski. Według wyliczeń NBP te środki podnosiłyby tempo wzrostu gospodarczego zaledwie o 0,3 punktu procentowego, ale jednocześnie również napędziłyby inflację, również nieznacznie – o 0,2 punktu procentowego.

W ocenie szefa banku centralnego polska gospodarka jest bardzo konkurencyjna, dlatego jest odporniejsza niż w innych krajach europejskich.

- Następuje szybki napływ kapitału zagranicznego do Polski, co oznacza, że jest ogromne zaufanie do stabilności naszej gospodarki, złotego i do NBP – zapewniał.

Glapiński przypomniał, że w maju inflacja nie wzrosła i stopniowo będzie spadać. Wyraził nadzieję, że już we wrześniu spadnie do poziomu jednocyfrowego, ale dodał, że nie ma tu pewności.

- Osiągnęliśmy 13 proc. inflacji, już zdecydowanie idziemy w dół i nic nie wskazuje na to, by ten proces był zakłócony - powiedział prezes NBP.

Wprowadzenie euro spowolni wzrost gospodarczy

Prezes NBP na konferencji prasowej poruszył też temat wprowadzenia euro w Polsce. Jak mówił, nie będzie to dla polskiej gospodarki katastrofą, ale spowolni nasz wzrost gospodarczy i nie będziemy się zbliżać do krajów bogatych, a jeśli już, to będziemy to robić bardzo wolno.

Glapiński podkreślił, że jesteśmy już bogatsi niż Portugalia i doganiamy, a nawet prześcigamy Hiszpanię.

- Polska znajduje się w najlepszym momencie rozwoju gospodarczego, od kiedy mamy szansę samodzielnie gospodarować – podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl