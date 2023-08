Kiedy osiągniemy cel inflacyjny?

Z najnowszych prognoz Ministerstwa Finansów wynika, że inflacja w celu znajdzie się dopiero w 2027 r. - informuje Business Insider Polska. Prognozy budżetowe są znacznie ostrożniejsze i bardziej pesymistyczne od tych, które prezentuje Narodowy Bank Polski.

Jak pisze portal Business Insider Polska, w ostatnich miesiącach inflacja w ujęciu rok do roku dynamicznie się obniża, w lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych urosły "jedynie" o 10,8 proc. Być może w sierpniu, a najpóźniej we wrześniu zobaczymy jednocyfrową inflację.

Zgodnie z zapowiedziami Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, to powinien być moment rozpoczęcia obniżek stóp procentowych. Tego poglądu nie podziela jednak rząd - informuje portal.

Przy okazji przyjęcia projektu budżetu państwa na 2024 r., analitycy Ministerstwa Finansów pokazali też cały pakiet prognoz głównych wskaźników gospodarczych i to w horyzoncie sięgającym najbliższych czterech lat. W tym roku spodziewają się, że ceny konsumpcyjne wzrosną średnio o 12 proc., po wzroście o 14,4 proc. w ubiegłym roku. Przyszły rok ma za to przynieść wyraźny spadek średniorocznej inflacji do 6,6 proc.

Obniżanie inflacji - stabilizacja cen surowców i żywności.

- Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji, będzie stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz restrykcyjna polityka pieniężna - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Jak podaje BIP, analitycy resortu finansów w kontekście inflacji nie mają dobrych wiadomości. Średnia inflacja w 2025 r. ma wynieść 4,1 proc., a cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. (plus minus 1 pkt proc.) osiągniemy dopiero w 2027 r. Inflacja od pasma odchyleń od celu wejdzie dopiero w 2026 r., kiedy ma wynieść średniorocznie 3,1 proc.

Rządowe prognozy są gorsze prognozy niż te prezentowane przez NBP

W przyszłym roku NBP przewiduje inflację średnioroczną na poziomie 5,2 proc., czyli o 1,4 pkt proc. niższą niż wskaźnik, o który oparto budżetowe plany. Także kolejny rok eksperci banku centralnego widzą w jaśniejszych barwach z inflacją w 2025 r. spadającą do 3,6 proc., a w rządzie prognoza jest o 0,5 pkt proc. wyższa.

Ale o ile w przypadku cen rząd jest zdecydowanie bardziej pesymistyczny niż bank centralny, to w prognozach dotyczących tempa wzrostu PKB jest odwrotnie. MF przewiduje, że w 2024 r. polska gospodarka urośnie o 3 proc., a NBP, że o 2,4 proc.

Rząd i NB prezentują też odmienne podejście do polityki pieniężnej. Prezes NBP Adam Glapiński uważa, że obniżki stóp procentowych zobaczymy po wakacjach. Eksperci MF w planach budżetowych założyli, że do końca tego roku stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Ich zdaniem obniżki zaczną się dopiero od I kwartału 2024 r.

