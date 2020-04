Kielce: Aplikacja urzędu miasta pomaga przedsiębiorcom

Już ponad 80 kieleckich lokali gastronomicznych dołączyło do platformy internetowej „IdeaKielce: Na Wynos, Na dowóz”, przygotowanej przez Biuro Smart City Urzędu Miasta w Kielcach. Celem przedsięwzięcia jest promocja właścicieli restauracji oraz sklepów, którzy ze względu na epidemię koronawirusa musieli ograniczyć swoją działalność.

Zarządzenia wprowadzone w całym kraju, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, ograniczyły działalność lokali gastronomicznych. Restauratorom nie wolno przyjmować gości w swoich lokalach, mogą za to oferować jedzenie na wynos lub z dowozem do domu. Aby to ułatwić, w Kielcach powstała platforma internetowa.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, również właściciele sklepów postanowili rozszerzyć swoją działalność. Wielu z nich rozpoczęło oferowanie zakupów przez internet lub telefon oraz ich dowóz do domu.

"Dlatego rozszerzyliśmy naszą aplikację. Powstała specjalna, osobna kategoria, w której swoją ofertę mogą zaprezentować właściciele sklepów, oczywiście całkowicie bezpłatnie" - powiedział PAP rzecznik prezydenta Kielc Tomasz Porębski.

Oferta restauracji lub sklepu pojawi się w aplikacji po wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie. Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://nawynos.kielce.eu.

"Celem platformy jest promocja kieleckich restauracji oraz sklepów, którzy ze względu na epidemię koronawirusa musieli ograniczyć swoją działalność. Jednocześnie jest to pomocne narzędzie dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu mogą znaleźć pełną ofertę" - podkreślił rzecznik prezydenta Kielc.