Kielce: Budowa kampusu GUM została wstrzymana

Prace przy budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach zostały wstrzymane. Generalny wykonawca argumentuje, że roboty nie mogą być kontynuowane m.in. ze względu na błędy w dokumentacji projektowej.

"Złożyliśmy do zamawiającego zawiadomienie o wstrzymaniu prac oraz wezwanie do poprawy i uzupełnienia dokumentacji projektowej, w której stwierdziliśmy ponadnormatywną ilość błędów i braków, niepozwalających na dalsze kontynuowanie prac" - poinformował we wtorek PAP Łukasz Nowak, kierownik budowy z firmy Anna-Bud, która jest głównym wykonawcą kampusu.

W ocenie wykonawcy "projekt wykonawczy jest nieskoordynowany międzybranżowo".

Firma chce również rewaloryzacji kontraktu. Powodem są rosnące ceny materiałów budowlanych. "Wynagrodzenie umowne jest nieadekwatne do obecnego ponadnormatywnego wzrostu cen, którego nie dało się przewidzieć w 2019 roku, kiedy prace były wyceniane i podpisywana była umowa" - zaznaczył Nowak, który podkreślił jednocześnie, że to nie jest powodem wstrzymania prac.

Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny GUM potwierdza, że prace zostały wstrzymane. "Prowadzimy negocjacje. Mam nadzieję, że prace zostaną wznowione. Obiekt jest skomplikowany, ma unikatowy charakter, stąd pojawiają się pewne rozbieżności związane z projektem. Pojawia się różnica zdań między generalnym projektantem a wykonawcą, co do określonych rozwiązań technologicznych. Jednak głęboko wierzymy, że dojdzie do porozumienia" - powiedział PAP dyrektor GUM.

Działalność badawcza kampusu ma się rozpocząć na początku 2024 roku. "Ten termin nie jest zagrożony" - podkreślił.

Kampus GUM powstaje na północnym zboczu góry Hałasa w Kielcach. W ramach pierwszego etapu inwestycji w stolicy woj. świętokrzyskiego powstanie sześć laboratoriów - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej.

Kontrakt na prace budowlane opiewa na ponad 100 mln zł.

