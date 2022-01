Kielce: Dodatkowe fundusze dla firm w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej

Zarząd województwa świętokrzyskiego zadecydował w środę o przekazaniu dodatkowych środków dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Firma będą mogły otrzymać do 3 mln zł pożyczki z zerowym oprocentowaniem.

"Epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w gospodarkę. Z myślą o przedsiębiorcach z naszego regionu podjęliśmy decyzję o wydłużeniu do czerwca tego roku okresu stosowania udogodnień przy udzielaniu pożyczek dla sektora MŚP u pośredników działających w ramach Świętokrzyskiego Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych" - poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Pojedyncza firma będzie mogła otrzymać do 3 mln zł pożyczki z zerowym oprocentowaniem, istnieje również możliwość finansowania 100 proc. wydatków brutto, okres spłaty zobowiązań wydłużono do 72 miesięcy. Brak jest opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, maksymalny okres karencji w spłacie wynosi do 6 miesięcy. Przewidziano również wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki. Przedsiębiorca nie musi wnosić wkładu własnego, istnieje również możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi.

Pożyczki współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz zatowarowanie i zakup półproduktów.

"Decyzja Zarządu Województwa służy jednemu celowi - szybkim, sprawnym i efektywnym działaniom wspierającym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego. Mamy świadomość jak ważna jest ochrona lokalnej gospodarki i rynku pracy oraz pomoc tym firmom, którym grozi upadłość" - dodał marszałek Bętkowski.

Marszałek przypomniał, że pożyczki są elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań wspierających firmy dotknięte kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

"Z pomocą naszej lokalnej gospodarce przyszły środki unijne, które przeznaczyliśmy m.in. na udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki. Zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże, dlatego podjęliśmy decyzje o przedłużeniu okresu stosowania udogodnień i zwiększeniu puli środków. A wszystko to po to, by ochronić lokalną gospodarkę i rynek pracy" - dodał marszałek.

Jak poinformował PAP dyrektor departamentu inwestycji i rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim Jacek Sułek na pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP trafi dodatkowo 11 mln euro z przesunięcia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz kolejne 50 mln zł pozyskane ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek. "W tej sprawie przygotowujemy odpowiednią uchwałę" - dodał dyrektor.

