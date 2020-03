Kielce: Jeśli będzie to konieczne, na trasy trafią dodatkowe autobusy

Od środy rząd wprowadził nowe regulacje dotyczące komunikacji miejskiej – autobusem, tramwajem czy metrem będzie mogło jechać tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. "Monitorujemy sytuację, kiedy będzie to konieczne, na trasę będą wysyłane dodatkowe autobusy" – powiedziała PAP dyr. ZTM w Kielcach Barbara Damian.

"Rozporządzenie w tej sprawie jest bardzo ogólnikowe. Oczekiwałam szczegółów - kto ma to kontrolować, kto za to odpowiada, kto może być ukarany. Ale takich szczegółów tam nie ma. Nie jest to łatwa sytuacja" - podkreśliła dyr. Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dodała jednak, że w stolicy regionu świętokrzyskiego nie będzie radykalnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

"Nie przeszliśmy tak jak inne miasta na rozkład sobotni, który obowiązuje w dni robocze. Wszystkie działania podejmowaliśmy stopniowo, w miarę obserwowanej sytuacji. Dlatego mam wrażenie, że większych problemów w Kielcach nie powinno być z respektowaniem tego rozporządzenia" - podkreśliła Damian.

Poinformowała, że w środę rano sześciu pracowników ZTM obserwowało sytuację na poszczególnych liniach.

"Tylko na czterech liniach wystąpiły kilkuosobowe przekroczenia w stosunku do tego rozporządzenia. Poprosiłam także kierowców, aby powiadamiali nas, kiedy występują jakieś problemy. Już dzisiaj w godzinach popołudniowych na trzech liniach pojedzie zdublowany autobus. Np. w przypadku linii 34, gdzie jeżdżą autobusy 12-metrowe, w których może być około 15 osób zgodnie z rozporządzeniem, od razu na przystanek w godzinach popołudniowego szczytu podjadą dwa autobusy" - powiedziała Damian. Dodała, że w razie potrzeby to rozwiązanie będzie stosowane na kolejnych liniach.

"Trudno jednak przewidzieć, co będzie np. w sytuacji, kiedy w jednym czasie kończy pracę urząd wojewódzki, marszałkowski i jeszcze ZUS. Wtedy może okazać się, że na alei IX Wieków Kielc będzie do autobusu chciała wejść większa liczba osób. Co wtedy mamy robić? - pytała dyr. ZTM. Dodała, że w żadnym rozporządzeniu nie znalazła odpowiedzi na to pytanie.

"Czy to pasażer ma się pilnować? Czy kierowca ma nie wpuścić kolejnych osób? Słyszałam też, że policja ma obserwować sytuację w autobusach. Ale co ona ma robić? Czy też będzie wypraszać pasażerów z autobusów, a jeśli tak, to których? Czy też może ukarać kierowcę? To są jeszcze nierozwiązane kwestie" - zauważyła Damian.

"Ale oczywiście próbujemy się dostosowywać to tego rozporządzenia" - zapewniła dyr. ZTM w Kielcach.