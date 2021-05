Kielce: KPT będzie wspierał rozwój zagranicznych startupów

Kielecki Park Technologiczny znalazł się wśród laureatów konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Programy Akceleracyjne – Poland Prize". KPT we współpracy z kilkunastoma podmiotami, m.in. Chemar SA, będzie wspierał rozwój zagranicznych startupów i współpracował z nimi w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii.

W konkursie "Programy Akceleracyjne - Poland Prize" wystartowały 33 podmioty, które zaprezentowały autorskie metody poszukiwania i sprowadzenia do kraju zagranicznych startupów, które wdrażałyby innowacyjne rozwiązania w Polsce. Organizatorzy konkursu wybrali dziewięciu operatorów, wśród których znalazł się Kielecki Park Technologiczny.

KPT będzie realizował to zadanie we współpracy z co najmniej 15 podmiotami m.in. z branży informatycznej, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej.

"Rolą Kieleckiego Parku Technologicznego będzie skauting startupów za granicą. Będziemy poszukiwać twórców nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze m.in. Internetu rzeczy, odnawialnych źródeł energii czy też odlewnictwa. Będziemy współpracować m.in. z Ukrainą, Białorusią, Słowacją, Czechami i Węgrami" - powiedziała PAP dyr. KPT Justyna Lichosik.

Kielecka instytucja na realizację projektu o wartości ponad 8,4 mln zł otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 8,1 mln zł. "Pieniądze zostaną przeznczone na akcelerację startupów. Chodzi nie tylko o opracowanie ich modelu biznesowego, ale również na wdrożenie i realizację tego przedsięwzięcia w dużej firmie" - podkreśliła Lichosik. Dodała, że projekt został podzielony na kilka etapów.

Pierwszym z nich jest poszukiwanie zagranicznych startupów. "Później będą one łączone w pary z firmami z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Zapewniamy im załatwienie wszystkich formalności związanych z pobytem w woj. świętokrzyskim i zarejestrowaniem polskiego oddziału firmy. Dzięki tej współpracy ta technologia z zagranicy będzie rozwijana w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, które przez to staną się bardziej konkurencyjne na rynku" - zaznaczyła dyr. KPT.

"Liczymy, że warunki, jakie stworzymy zagranicznym startupom sprawią, że zostaną one w naszym mieście i będą na stałe działać na naszym rynku" - dodała Lich osik.

Jednym z konsorcjantów, które będą współpracowały z KPT jest Hemar SA, kielecka firma z branży odlewniczej. Prezes przedsiębiorstwa Mariusz Gajowiec powiedział PAP, że zagraniczne startupy byłyby "doskonałym wsparciem technologicznym dla Hemar".

"Jesteśmy przed ważnymi działaniami inwestycyjnymi. Niedługo uruchamiamy piec łukowy, piec do obróbki cieplnej. To doskonała okazja do tego, aby zagraniczne startupy mogły wejść z innowacjami technologicznymi i wsparły nas nie tylko w procesie odlewniczym, również w procesach obróbki mechanicznej. Prowadzimy również działalność związaną z mediami, czyli energią elektryczną i gazem" - podkreślił Gajowiec. Dodał, że udział w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to dla Hemar ogromna szansa.

"Poprzez innowacyjne technologie będziemy mogli wzbogacić i poprawić naszą technologię zarówno w odlewnictwie, jak i technologie obróbki mechanicznej" - powiedział prezes Hemar SA.

Budżet konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Programy Akceleracyjne - Poland Prze" został zwiększony o ponad 26 mln zł, do kwoty 86,2 mln zł. Konkurs został sfinansowany z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wicepremier Jarosław Gowin, cytowany przez stronę internetową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaznaczył, że głównym celem programu Poland Prze jest "wsparcie wyspecjalizowanych operatorów w zapewnieniu zagranicznym startupom wszechstronnych możliwości rozwoju".

"Ogromnym atutem wszystkich dziewięciu programów akceleracji jest zagwarantowanie startupom współpracy z dojrzałymi, krajowymi spółkami. Wspomniane firmy to potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych stworzonych przez startupy, którzy już są gotowi do testowania i wdrażania najbardziej innowacyjnych produktów" - podkreślił minister rozwoju, pracy i technologii. Dodał, że ta współpraca "przynosi wymierne korzyści biznesowe obu podmiotom gospodarczym".

"Zwiększa konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową większego, stwarza możliwości samorealizacji oraz poczucie stabilizacji mniejszemu partnerowi. Dla obu powinna to być transakcja win-win" - zaznaczył Gowin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl