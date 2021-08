Kielce: ministerialne prekonsultacje dot. reformy rynku pracy

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek przeprowadziła we wtorek w Kielcach prekonsultacje dotyczące reformy rynku pracy. "W Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono 52 mln euro na reformę rynku pracy" – poinformowała Michałek. Dodała, że ministerstwo pracuje nad projektami czterech ustaw.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prekonsultacje dotyczące reformy rynku pracy. W spotkaniach uczestniczą dyrektorzy i pracownicy urzędów pracy. "Uznaliśmy, że trzeba zreformować rynek pracy, bo bardzo się zmienił. W tej chwili bezrobocie w Polsce wynosi 5,8 proc., jest to jedna z najniższych stóp bezrobocia w Europie. Potrzebujemy rąk do pracy dużo więcej, niż w tej chwili mamy" - powiedziała Michałek. Dodała, że w związku z tym trzeba zreformować wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz ochotnicze hufce pracy.

Wiceminister podkreśliła, że w Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono 52 mln euro na reformę rynku pracy. "Na reformę cyfryzacji rynku pracy. Chcemy zamiast 18 obecnie funkcjonujących systemów informatycznych w obszarze rynku pracy, mieć jeden lub dwa. Chcielibyśmy, aby poszukiwanie pracy było łatwe, przyjemne, co nie jest zawsze takie proste. Aby powiatowe urzędy pracy, które później będą się nazywały centrami wspierania zatrudnienia, szerzej współpracowały z tymi, których ten rynek pracy dotyczy" - podkreśliła wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Ministerstwo pracuje nad czterema ustawami. Pierwsza z nich dotyczy wspierania zatrudnienia. "Urzędy pracy zostaną samorządowe, a zamiast powiatowych urzędów pracy powstaną centra wspierania zatrudnienia. Będą efektywne, otwarte na klienta, z nowymi instrumentami, z bardziej elastycznym podejściem pracowników do osób poszukujących pracy" - powiedziała dyr. Departamentu Rynku Pracy w MRPiT Ewa Flaszyńska.

Druga ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców ma uprościć procedury, aby przyciągnąć do Polski osoby z innych krajów o określonych kwalifikacjach. Kolejna ustawa dotyczy zawierania umów w sposób elektroniczny. "Ustawa ta ma pomóc w szybszym zawieraniu umów. Mamy też nadzieję, że zlikwiduje trochę wciąż istniejącą +szarą strefę+" - podkreśliła Flaszyńska.

Ostatnia z ustaw ma zreformować ochotnicze hufce pracy. "Młodzież, która w czasie pandemii też ucierpiała, w programach naszego ministerstwa jest bardzo ważna. Musimy wyjść naprzeciw, aby to bezrobocie wśród młodzieży było jak najniższe" - dodała dyr. Departamentu Rynku Pracy w MRPiT.

Michałek zaznaczyła, że po trwających prekonsultacjach nastąpią konsultacje wewnątrz resortowe, między resortowe i społeczne. Wyraziła nadzieję, że te cztery ustawy pod obrady Sejmu trafią jeszcze w tym roku. "Kiedy wejdą w życie? Myślę, że połowa przyszłego roku to najlepszy czas do wprowadzenia tych ustaw. Pamiętajmy jeszcze o tym, że będzie bardzo dużo przepisów przejściowych, które będą regulowały sprawę przejścia z jednej ustawy do drugiej" - powiedziała wiceminister.

