Kielce: Od środy kolejne ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach wprowadzi od środy kolejne ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Spowodowane jest to malejącą liczbą pasażerów w związku z pandemią koronawirusa.

Od środy autobusy na liniach 4, 13, 21 i 36 będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością, według rozkładów jazdy jak w sobotę. Dyr. Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Barbara Damian podkreśliła w rozmowie z PAP, że kolejne ograniczenia w kursowaniu autobusów związane są z malejącą liczbą pasażerów.

"Te ograniczenia wprowadzamy stopniowo. Zdajemy sobie sprawę, że przewoźnik, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, musi się do tego przygotować. Nie było więc mowy o tym, aby wszystkie ograniczenia wprowadzić jednego dnia. Obserwujemy sytuację, co się dzieje i dopiero wtedy podejmujemy decyzje" - podkreśliła Damian. Dodała, że kolejne ograniczenia będą dotyczyć przejazdów do gmin ościennych.

"Włodarze gmin poinformowali nas, że też obserwują na swoim terenie małą liczbę pasażerów. Warto zaznaczyć, że gmina dopłaca do każdego kilometra około 3,80 zł, a zdarza się, że niektóre autobusy kurują praktycznie puste. Wójtowie zwracają się więc z prośbą o ograniczenie niektórych przejazdów. Dlatego przygotowujemy korekty w rozkładach jazdy dla gmin. Jednak staramy się to robić tak, aby nie ucierpieli na tym pasażerowie. Pod koniec tego tygodnia, najpóźniej na początku następnego, nastąpią ograniczenia w kursowaniu autobusów na tych gminnych liniach" - powiedziała dyr. ZTM w Kielcach.

Od poniedziałku 16 września autobusy na liniach 30, 34, 35 i 46 kursują ze zmniejszoną częstotliwością, według rozkładów jak w ferie, a linia 55 została zawieszona. Dzień później zawieszone zostały linie 104, 105, 108 i 114. Natomiast autobusy na liniach 102, 106, 109, 112 i 113 kursują jak w soboty. Ponadto nie kursują jeszcze autobusy na liniach F, Z, 0W, 0Z, N2, 39, a autobusy linii 53 nie kursują w soboty i w niedziele (pozostałe dni bez zmian).

Od czwartku (12 marca) wstrzymana została sprzedaż biletów u kierowców. W pobliżu kabiny wydzielona została specjalna strefa, gdzie nie powinni przebywać pasażerowie.

Bilety można zakupić za pomocą aplikacji mobilnych oraz w biletomatach znajdujących się w autobusach i na wybranych przystankach. Czynne są również punkty sprzedaży biletów przy ulicy Warszawskiej, Żytniej i Głowackiego, gdzie wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. "Zostały tam wywieszone kartki z prośbą, aby wchodzić do nich pojedynczo, nie robić tłoku w środku. Panie, które sprzedają bilety też zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone. Wszystkie te kroki podjęliśmy w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i kupujących" - podkreśliła dyr. ZTM.